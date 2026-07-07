Sustainable Fitch valida el impacto del Bono Sostenible de BANFONDESA en favor de las MiPymes y las mujeres emprendedoras

Bartolo García

La firma internacional Sustainable Fitch ratificó el impacto social del Bono Sostenible de BANFONDESA, tras publicar su informe de revisión posterior a la emisión, en el que confirmó que el 100 % de los RD$250 millones colocados fue destinado de manera transparente a iniciativas con alto impacto económico y social.

De acuerdo con el informe, el 51 % de los recursos fue canalizado hacia el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), mientras que el 42.3 % benefició a negocios liderados por mujeres dominicanas, fortaleciendo así la inclusión financiera y el desarrollo del emprendimiento nacional.

La evaluación de Sustainable Fitch respalda el cumplimiento de los objetivos planteados por BANFONDESA al momento de estructurar esta emisión sostenible, validando que los recursos fueron utilizados conforme a los criterios de transparencia, sostenibilidad y generación de impacto positivo.

El informe cobra relevancia en un contexto de creciente dinamismo del mercado de valores dominicano y del fortalecimiento de las finanzas sostenibles, un segmento que busca combinar rentabilidad con beneficios sociales y ambientales para las comunidades.

Con esta ratificación, BANFONDESA consolida su compromiso con una banca orientada al desarrollo inclusivo, impulsando el acceso al financiamiento para sectores productivos que desempeñan un papel clave en la economía nacional, especialmente las MiPymes y las empresas lideradas por mujeres.

La validación emitida por Sustainable Fitch fortalece la confianza de inversionistas y del mercado financiero en este tipo de instrumentos, reafirmando que las finanzas con propósito continúan ganando espacio en República Dominicana como una herramienta para promover el crecimiento económico sostenible y el desarrollo de las comunidades.