Strategius reconoce al Grupo Empresarial UTESA por impulsar la innovación y el desarrollo de Santiago

Bartolo García

El Colectivo de Investigadores y Consultores Strategius destacó al Grupo Empresarial UTESA como uno de los principales impulsores del desarrollo de Santiago, tras la puesta en funcionamiento del Centro de Innovación y Emprendimiento UTESA LAB y la presentación oficial de la visión del Distrito de Innovación de Santiago. La entidad calificó ambas iniciativas como un aporte estratégico para fortalecer el emprendimiento, la competitividad, la generación de empleos de calidad y el posicionamiento de la ciudad como un referente de innovación.

Strategius señaló que este proyecto consolida el liderazgo de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) como una institución pionera en la integración de la academia, el sector empresarial, el Estado y la sociedad. Indicó que el modelo promueve la investigación aplicada, la transferencia tecnológica, la innovación, el emprendimiento y la atracción de inversiones, contribuyendo al fortalecimiento de la economía del conocimiento en la República Dominicana.

El colectivo sostuvo que UTESA es la primera universidad dominicana en promover una visión integral de un Distrito de Innovación, concebido como un ecosistema permanente donde universidades, empresas, centros tecnológicos, instituciones públicas y organizaciones sociales colaboran para elevar la productividad y promover un desarrollo sostenible mediante la articulación entre Estado, universidad y empresa.

El CEO de Strategius, doctor Reynaldo Peguero, afirmó que esta iniciativa representa la continuidad del pensamiento visionario del fundador de UTESA, doctor Príamo Rodríguez Castillo, a quien definió como uno de los grandes educadores y empresarios sociales del país. Destacó que su legado permitió ampliar el acceso a la educación superior para miles de jóvenes y fortalecer el capital humano que ha impulsado el crecimiento económico del Cibao y otras regiones del país.

Peguero también resaltó que la contribución de Príamo Rodríguez trascendió el ámbito académico, al promover una estrecha relación entre la universidad y el sector productivo para convertir el conocimiento en innovación y desarrollo. Asimismo, recordó el respaldo de UTESA al Plan Estratégico de Santiago, su participación en iniciativas de modernización urbana y la creación del Centro de Convenciones y Cultura UTESA, infraestructura que ha fortalecido el turismo de reuniones, los eventos internacionales y las industrias culturales de la ciudad.

Finalmente, Strategius valoró que el actual equipo directivo del Grupo Empresarial UTESA, encabezado por Frank Rodríguez González, continúe desarrollando el legado institucional de Príamo Rodríguez Castillo mediante proyectos enfocados en la innovación, la investigación y el emprendimiento. El colectivo concluyó que la inauguración de UTESA LAB reafirma el compromiso de la universidad con el progreso de Santiago y con la construcción de un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la cooperación y la competitividad nacional.