Dulcemar une su voz a Rafely Rosario para llevar el merengue al género cristiano

Bartolo García

La artista cristiana Dulce María Nagel, conocida artísticamente como Dulcemar, anunció una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de una colaboración junto al merenguero Rafely Rosario, quien participa en una versión en merengue de su tema “En el desierto”. La intérprete, radicada en Florida, Estados Unidos, calificó esta oportunidad como una bendición y un importante paso en su ministerio artístico.

Dulcemar expresó que compartir este proyecto con Rafely Rosario representa un privilegio, al destacar la trayectoria de Los Hermanos Rosario, agrupación que considera un orgullo para la música dominicana. La cantante afirmó que esta colaboración llegó como una oportunidad que atribuye a Dios y que enriquecerá el alcance de su propuesta musical.

La intérprete explicó que la canción “En el desierto” transmite un mensaje de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles, recordando que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso en medio de las pruebas más complejas. Indicó que esa reflexión es el eje central de la producción y la razón por la que decidió presentar una nueva versión con ritmo de merengue.

Asimismo, destacó que el arreglo musical realizado por Rafely Rosario aportará la energía, el “swing” y la esencia del merengue que durante décadas ha caracterizado a la familia Rosario. A su juicio, esta combinación permitirá que el tema llegue a un público más amplio sin perder su mensaje de fe y esperanza.

Con este lanzamiento, Dulcemar busca consolidar su presencia dentro de la música cristiana en República Dominicana y continuar desarrollando su ministerio enfocado en llevar el evangelio a través de sus canciones. Su repertorio también incluye los temas “Nació un salvador”, “He tocado su manto”, “Vía Dolorosa” y “Tu gracia divina”.

La artista adelantó que entre sus proyectos para el próximo año figuran la grabación de canciones en inglés, una nueva gira por República Dominicana y el lanzamiento de una nueva edición de su libro “En el desierto 2027”. Además de su carrera musical, Dulcemar cuenta con formación en Comunicación y Artes, ha trabajado en radio, televisión y producción, fue pasante en Univisión y actualmente también se desempeña como asistente de enseñanza para niños con autismo y otras discapacidades en Estados Unidos.