Suprema reduce mora judicial y agiliza decisiones en tiempo récord

Bartolo García

Santo Domingo.– La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó que ha logrado superar gran parte de la mora judicial histórica y acelerar de forma significativa los tiempos de respuesta, alcanzando que el 90 % de los casos se resuelvan en plazos de tres, seis y hasta doce meses.

Durante el encuentro “Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia”, los magistrados Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena y Francisco Ortega Polanco explicaron cómo el alto tribunal ha transformado su funcionamiento mediante un sistema basado en digitalización, eficiencia y transparencia.

Uno de los datos más destacados fue la reducción del tiempo de tramitación en los procesos de casación, que pasó de 707 días a solo 27 días tras la aplicación de la nueva Ley de Casación, marcando uno de los avances más significativos en la modernización judicial.

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena y Francisco Ortega Polanco durante el encuentro “Justicia y Medios: Modelo de gestión y resultados de la Suprema Corte de Justicia”, acompañados de el Coordinador General de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja y el secretario general de la SCJ, César García Lucas.

El magistrado Justiniano Montero señaló que en la Primera Sala ya no existen expedientes con más de un año sin decisión y que materias como referimientos, desalojos y embargos inmobiliarios se están resolviendo en menos de tres meses.

Por su parte, Francisco Jerez Mena destacó que la Segunda Sala alcanzó la llamada “mora cero”, superando un rezago histórico nunca antes visto en ese tribunal. Explicó que esto ha sido posible gracias a un modelo de gestión basado en planificación, trazabilidad y decisiones oportunas.

El secretario general de la SCJ, César García Lucas, informó que actualmente existen 4,273 casos pendientes de fallo, siendo la mayoría del área civil y comercial con 2,983 expedientes. En las demás materias, como penal, tierras, laboral y contencioso administrativo, los casos corresponden principalmente a los años 2025 y 2026.

Asimismo, indicó que los tiempos de respuesta oscilan entre tres meses para casos penales y hasta doce meses en materia civil, mientras que en asuntos laborales, tierras, administrativos y tributarios las decisiones se emiten dentro de los seis meses establecidos.

La SCJ también resaltó los avances en transparencia mediante el uso de un tablero de control disponible en el Observatorio Judicial, donde los ciudadanos pueden consultar expedientes activos, desgloses por salas y el estado de los procesos, además de la interoperabilidad digital con el Tribunal Constitucional.

Las autoridades recordaron que en 2019 la Suprema encontró más de 18 mil expedientes acumulados, algunos desde 1982, con procesos manuales, expedientes sin clasificar y dependencia de firmas físicas. Hoy, con herramientas como firma digital, expediente electrónico y votación digital, el Poder Judicial asegura haber iniciado una nueva etapa de eficiencia y acceso a la justicia.