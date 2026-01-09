Superintendencia de Seguros resalta fortaleza financiera y expansión del sector asegurador dominicano

El regulador asegura que el mercado mantiene altos niveles de solvencia y proyecta primas superiores a RD$150 mil millones al cierre del año

Bartolo García

La Superintendencia de Seguros informó que el mercado asegurador dominicano atraviesa una etapa de solidez financiera y crecimiento sostenido, respaldado por adecuados niveles de solvencia, liquidez y reservas técnicas, así como por un incremento interanual de las primas de 12.5 %.

El superintendente Julio César Valentín Jiminián ofreció estas declaraciones en el marco del 57.º aniversario de la institución, destacando que el desempeño positivo del sector es resultado de la confianza del público y de la aplicación rigurosa de los mecanismos de control establecidos en la Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

Valentín Jiminián explicó que todas las aseguradoras públicas y privadas del país están sometidas a procesos permanentes de supervisión prudencial, que incluyen controles en prevención de lavado de activos, evaluación técnica y financiera, revisión de reservas técnicas, indicadores de solvencia, patrimonio técnico ajustado, liquidez mínima requerida y contratos de reaseguro.

En ese sentido, subrayó que la labor de fiscalización se realiza de manera continua y preventiva, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema y proteger los intereses de los asegurados, evitando riesgos sistémicos que puedan afectar al mercado.

Al referirse a comentarios recientes difundidos en espacios públicos, la Superintendencia precisó que los resultados financieros auditados de períodos anteriores, así como los datos preliminares a noviembre de 2025, debidamente supervisados, muestran a Seguros Reservas con una posición sólida dentro del mercado asegurador.

El funcionario enfatizó que los contratos de reaseguro vigentes se realizan conforme a la normativa aplicable y bajo la supervisión directa del órgano regulador, el cual verifica que las entidades cuenten con el respaldo técnico y financiero necesario para cumplir con sus compromisos.

En cuanto al comportamiento general del sector, el superintendente indicó que, al 30 de noviembre de 2025, el mercado asegurador registra un crecimiento interanual de las primas cobradas de 12.5 %, con proyecciones que apuntan a que el volumen total superará los RD$150 mil millones al cierre del año.

“Este desempeño es reflejo de la confianza del público en el seguro y de la estabilidad financiera de las entidades supervisadas”, afirmó Valentín Jiminián, al destacar que la industria continúa mostrando una evolución positiva pese a los retos económicos globales.

Detalló que este crecimiento ha sido impulsado principalmente por los ramos de Vida Colectivo, Vehículos de Motor, Salud, Incendio y Líneas Aliadas, los cuales registran incrementos de 17.6 %, 11.2 %, 9.7 % y 12.3 %, respectivamente.

Desde el punto de vista prudencial, el titular de la Superintendencia resaltó que el mercado asegurador mantiene niveles de solvencia, liquidez y reservas técnicas que superan los parámetros mínimos exigidos por la legislación vigente.

“Esto nos permite afirmar que se trata de una industria financieramente fuerte, con capacidad real de responder a sus compromisos y de sostener su crecimiento en el tiempo”, puntualizó.

Al referirse a aseguradoras relevantes del sistema, señaló que Seguros Reservas ocupa la segunda posición del mercado por primas suscritas, la primera en patrimonio, con más de RD$8,766 millones, y la segunda en volumen de activos, reservas técnicas e inversiones.

Agregó que, al 30 de noviembre de 2025, esta entidad presenta beneficios por RD$2,342.4 millones, lo que representa un crecimiento de 139.25 %, cifra que, según indicó, será superior al cierre definitivo de diciembre.

Valentín Jiminián destacó además que dicha aseguradora mantiene índices de solvencia y liquidez por encima de los mínimos requeridos, con excedentes patrimoniales superiores en más de un 20 % a lo exigido por la normativa, así como indicadores de gestión alineados con los principales promedios del mercado.

Finalmente, el superintendente exhortó a que los debates sobre el sistema financiero y asegurador se desarrollen con base en información oficial y datos técnicos, reiterando el compromiso de la Superintendencia de Seguros de continuar una supervisión transparente y rigurosa, orientada a proteger a los asegurados y a fortalecer la credibilidad y estabilidad del mercado asegurador dominicano.