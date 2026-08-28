Sunrise Airways fortalece sus operaciones en República Dominicana con nueva sede corporativa

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Sunrise Airways inauguró sus nuevas oficinas corporativas en Santo Domingo, una iniciativa con la que la aerolínea busca fortalecer su presencia en República Dominicana y consolidar el papel estratégico del país dentro de sus planes de crecimiento y expansión de la conectividad aérea regional.

La apertura de las instalaciones estuvo encabezada por ejecutivos y miembros del equipo de Sunrise Airways, quienes participaron en una ceremonia protocolar y un brindis para celebrar la puesta en funcionamiento de la nueva sede. La compañía destacó que el espacio permitirá reforzar su estructura corporativa y acompañar el crecimiento de sus operaciones.

Durante el acto, Philippe Bayard, fundador y propietario de Sunrise Airways, resaltó que las nuevas instalaciones representan una etapa importante en la evolución de la compañía. Sin embargo, enfatizó que el verdadero valor de la sede estará determinado por las personas que trabajan en ella y por su capacidad para desarrollar una cultura basada en el respeto, la colaboración y la confianza.

Bayard sostuvo que la misión de la aerolínea continúa enfocada en construir conexiones que acerquen a las comunidades del Caribe bajo la visión “One Caribbean”. Señaló que el nuevo espacio corporativo adquiere mayor significado en la medida en que contribuya al trabajo conjunto del equipo y al fortalecimiento de los vínculos de la empresa con la región.

La nueva sede también representa una apuesta de Sunrise Airways por el potencial de República Dominicana como punto estratégico para la conectividad regional. Las oficinas estarán abiertas al público y funcionarán como punto de venta directo para la adquisición de boletos aéreos, facilitando a los pasajeros el acceso presencial a los servicios de la compañía.

Como parte de sus planes de crecimiento, Sunrise Airways proyecta ampliar progresivamente su conectividad hacia Jamaica, Puerto Rico, Cuba, Bahamas, Barbados, Sint Maarten, Antigua, Colombia y Venezuela. La estrategia busca incrementar las alternativas de transporte aéreo entre diferentes mercados del Caribe y América y contribuir a una mayor integración regional.

Fundada en 2012 por Philippe Bayard, Sunrise Airways dispone de una red que abarca más de 15 ciudades y una flota de 21 aeronaves de diferentes modelos. Con la apertura de sus nuevas oficinas en Santo Domingo, la compañía reafirma su intención de fortalecer sus operaciones en República Dominicana y continuar expandiendo una red aérea orientada a conectar las comunidades del Caribe y las Américas.