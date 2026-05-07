Subway reduce su presencia en EE.UU. con cierre masivo de locales

Estados Unidos.– La reconocida cadena de comida rápida Subway registró en 2025 uno de los mayores ajustes de su historia reciente, con el cierre de más de 700 establecimientos en todo el país, reduciendo su red a menos de 19,000 locales.

Esta disminución representa el mayor recorte neto de sucursales en varios años, con impactos directos tanto en el empleo como en el consumo, especialmente en zonas con alta presencia de población latina.

Ciudades como Miami, Houston, Los Ángeles y Chicago han sido algunas de las más afectadas, donde el cierre de tiendas ha generado una disminución notable en las oportunidades laborales y en el acceso a opciones de comida asequible.

El sector de comida rápida, en particular cadenas como Subway, ha sido históricamente una fuente importante de empleo para comunidades hispanas, por lo que estos cierres han significado la pérdida de ingresos para numerosas familias.

Además del impacto laboral, la reducción de locales también afecta a los consumidores, quienes ven limitadas sus opciones económicas de alimentación en barrios donde este tipo de establecimientos eran parte del día a día.

De acuerdo con datos oficiales y reportes de la propia compañía, este proceso de ajuste responde a una reestructuración estratégica, aunque no evita sus efectos en comunidades vulnerables.

A pesar de este panorama, Subway ha reportado ingresos récord, lo que evidencia una contradicción entre su desempeño financiero y la reducción de su presencia física en el mercado.

Mientras la empresa proyecta menos aperturas en el corto plazo, expertos señalan que el desafío será equilibrar su modelo de negocio con el impacto social generado por estos cierres, especialmente en sectores donde su presencia era clave.

Con información de infobae.com