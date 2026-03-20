Suben RD$10 las gasolinas y el gasoil por conflicto en Irán

El Gobierno dominicano anunció un aumento de RD$10.00 por galón en las gasolinas premium y regular, así como en el gasoil regular y óptimo, medida que entra en vigencia a partir de este viernes.

La decisión responde a la crisis energética global, que según la Agencia Internacional de Energía ha provocado una de las mayores interrupciones en el suministro petrolero, elevando el precio del barril WTI en un 70 % durante 2026.

Para amortiguar el impacto, el Estado implementará un subsidio estimado en RD$1,702.2 millones durante esta semana, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y sostener la economía.

Además, el Gobierno informó que absorberá más de RD$45 por galón en gasolina premium y más de RD$90 en el gasoil óptimo, como parte de su política de contención.

Como medida clave, se mantiene sin variación el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), buscando evitar aumentos en el costo de la canasta básica y el transporte público.

Asimismo, se identificaron RD$10,000 millones en ahorros internos para continuar subsidiando los combustibles en medio del contexto internacional.

Para la semana del 21 al 27 de marzo de 2026, los precios serán: gasolina premium RD$305.10, gasolina regular RD$287.50, gasoil regular RD$239.80 y gasoil óptimo RD$257.10 por galón.

También suben el avtur, kerosene y fuel oil, mientras que el GLP se mantiene en RD$137.20 y el gas natural en RD$43.97 por m³.