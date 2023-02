Subastan los icónicos calzoncillos de ‘Breaking Bad’ (FOTOS)

La casa de subastas Propstore ha anunciado la venta de los calzoncillos que usó Walter White, el protagonista del programa de televisión estadounidense ‘Breaking Bad’, a partir del episodio piloto y “durante toda la serie”.

La icónica prenda de color blanco apareció en el primer capítulo, lanzado en 2008, en el que el profesor de química, interpretado por el actor Bryan Cranston, se quita la ropa antes de trabajar en la preparación de su primer lote de metanfetamina.

Walter White's Glorious Underwear From Breaking Bad Is Up For Auction, Expected To Go For $1,000+ https://t.co/duC9zQsvjq pic.twitter.com/hXgRmaKW6y

Los fans de la serie no olvidarán la mítica escena cuando Walter White, después de envenenar a los narcotraficantes, se queda en ropa interior y con una pistola en la mano esperando la llegada de la Policía en medio de una carretera desierta.

You can now buy Walter White’s underwear from ‘Breaking Bad’ https://t.co/PkhhmmsfSc via NME pic.twitter.com/GMrAUufrW5

“Los calzoncillos de algodón y poliéster (talla 40) presentan una cintura elástica blanca con detalles azules y dorados, aunque la elasticidad se ha perdido en gran parte”, precisa la descripción de la prenda, con un valor estimado de entre 2.500 y 5.000 dólares.

Any guesses to who these pants belong to?



Find the famous white underpants and more Breaking Bad items in our #PropstoreOnlineAuction when the catalog goes live tomorrow!



Register for the auction nowhttps://t.co/oBCSDTh4PT pic.twitter.com/TymapDXgp3