Santiago se consolida como sede del kickboxing con exitoso torneo “Batalla del 30 de Marzo”

Bartolo García

La Asociación de Kickboxing de Santiago celebró con gran éxito la tercera edición del torneo “Batalla del 30 de Marzo”, reafirmando a Santiago de los Caballeros como un referente del kickboxing en la región norte.

El evento, realizado en el Multiuso de Las Carreras, contó con la participación de delegaciones provenientes de distintos puntos del país, quienes ofrecieron una destacada exhibición de técnicas y disciplina en las artes marciales de combate.

El presidente de ASOKISA, Dagoberto Bolívar Lockward, resaltó el alto nivel competitivo del certamen, asegurando que el crecimiento del kickboxing en la República Dominicana es cada vez más evidente.

En la modalidad K1 de contacto pleno, sobresalieron atletas como Jesús M. Rosado, Argenis Chirinos y Forlica Céspedes en la categoría masculina, mientras que en el renglón juvenil brillaron figuras como Emmanuel Tavares Almonte y Zulivelis Peralta.

Por su parte, en la modalidad Point Fighting, destacaron competidores como Amelia Richardson, Lía Ávila, Axel Rodríguez y Alexander Fernández, quienes demostraron precisión y dominio técnico en sus respectivas categorías.

En Full Contact y Light Contact también se vivieron intensos combates, donde Emmanuel Feliciano se alzó con el primer lugar en su división, acompañado de destacadas actuaciones de Glorian Cuevas y Luis Almarante en categorías cadetes.

El torneo contó con la participación de múltiples academias y escuelas de artes marciales, consolidando un espacio de integración deportiva y fortalecimiento del talento joven en el país.

La ASOKISA agradeció el respaldo de la Alcaldía de Santiago y su departamento de Deportes, destacando el apoyo logístico brindado para garantizar un evento seguro y organizado.

Con esta tercera edición, el torneo “Batalla del 30 de Marzo” se posiciona como una cita clave en el calendario deportivo nacional, promoviendo valores como la disciplina, el respeto y la sana competencia entre los atletas dominicanos.