Tuto Tavárez

Los Diablos Rojos de México, reciben este jueves a los Piratas de Campeche, para el juego inaugural de Liga Mexicana de Béisbol.

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Los Diablos son doble campeones, ya que ganaron en 2024 y 2025 y ahora van por el tricampeonato.

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Lorenzo Bundy es el manager de los campeones defensores y tiene a los jugadores dominicanos, Francisco Mejía, que es su receptor, Robinson Canó, Maikel Franco, José Marmolejos y el relevista JC Mejía.

Robinson Canó y los anillos de campeón

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En la receptoría de los Piratas también hay un receptor de nombre Francisco y apellido Peña, por lo que se podría dar ese enfrentamiento.

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Los bucaneros tiene de manager a Lloyd McClendon y en el conjunto tiene al lanzador dominicano Domingo Acevedo.

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Los Olmecas de Tabasco son dirigidos por Sergio Omar Gastelum y tienen 7 dominicanos en roster.

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El cátcher Deivy Grullón los jugadores del cuadro Domingo Leyba, Marco Hernández y Yamaico Navarro y los pitchers Johan Domínguez, Jimmy Cordero y Oddy Núñez.

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Los Aceros de Monclova tienen de capataz a Juan Gabriel Castro y los jugadores Ramón Hernández, Jorge Tavárez y Juan De los Santos.

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Los Conspiradores de Querétaro tienen de manager a Dan Firova y se nutren con 9 quisqueyanos, Kelvin Gutiérrez, Abraham Almonte, Alen Hanson, Rainel Rosario, Esmil Rogers, Diógenes Almengó, Joel César, Reymin Guduán y Román Méndez.

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Los Sultanes de Monterrey con Henry Blanco a la cabeza, tienen a Gustavo Núñez, Sócrates Brito, Raimel Tapia y Gerónimo Fran zúa.

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Los Rieleros de Aguascalientes con Enrique Reyes de piloto y los criollos, Andretty Cordero, Elniery García, Oscar De la Cruz, Ulises Joaquín y Raffu Vizcaíno.

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Pericos de Puebla con Darry Brinkley de manager tienen a Michael De la Cruz, Estamy Ureña, Christian Adames, Antonio Santos, Emailin Montilla, y Juan Díaz.

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Caliente de Durango con Oscar Robles tienen a Webster Rivas, Jonathan Villar, Elier Hernández, Joan Adon, Hansel Robles y Félix Paulino.

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Dorados de Chihuahua tienen al timón a Homar Rojas y los jugadores Alejandro Mejía, Alejandro De Aza y Gabriel Inoa.

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SQUEEZE PLAY: El Águila de Veracruz tiene de manager a Pedro Meré y los jugadores Carlos Franco, Eguy Rosario, Dinelson Lamet, Crhsitopher Molina, Jhoan Mariñez y Jonathan Aro…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Leones de Yucatán con Sergio Omar Gastelum y uniformados, Geraldi Díaz, Erick González, Estevan Florial y César Valdez…Tigres de Quintana Roo con Héctor Estrada como manager, Diosbel Arias y José Adames jugadores…Guerreros de Oaxaca con Roberto Vizcarra al frente, jugadores, Arístides Aquino, Mel Rojas Jr., Radhamés Liz y Chester Pimentel…Charros de Jalisco con el polémico benjamín Gil, quien no tiene dominicanos en su roster…Unos que no están entrarán y otros que están saldrán saldrán…El año pasado, Luis Liberato comenzó con los Diablos Rojos de México y se fue al béisbol asiático…Avanzamos que Luisito Polonia sería ideal como Gerente General del equipo de béisbol de Santo Domingo 2026 y está confirmado…Esperemos ahora si confirman a Junior Fermín como el manager…Esa es un dupla ganadora…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la Liga José Ventura, celebrará este viernes su cumpleaños 40 y tiene un evento en el estadio Ambiorix Rodríguez, de Cienfuegos, donde serán reconocidos, Fellito Ortiz, Apolinar Peralta, Rafael Baldayac, Elvis Lantigua, Reynaldo Román y Fernando Francisco…Por hoy, out 27.