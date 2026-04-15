Alianza País urge al Gobierno priorizar sistemas pluviales ante riesgo de inundaciones

Plantea la creación de planes maestros de alcantarillado para enfrentar el impacto del cambio climático en las ciudades

Bartolo García

La Alianza País advirtió al Gobierno sobre la necesidad urgente de impulsar la ejecución de sistemas de alcantarillado pluvial en las principales ciudades del país, ante el aumento del riesgo de inundaciones urbanas.

La Dirección Municipal de la organización en Santiago instó al Poder Ejecutivo a asumir un rol más activo en el financiamiento y desarrollo de estas infraestructuras, especialmente en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo de Guzmán.

El partido político señaló que es fundamental formular e implementar Planes Maestros de Alcantarillado Pluvial, como herramientas técnicas que permitan planificar y ejecutar soluciones estructurales adaptadas a las condiciones climáticas actuales.

Asimismo, advirtió que las inundaciones urbanas serán cada vez más frecuentes e intensas, afectando a miles de familias, comercios e infraestructuras críticas, además de generar posibles escenarios de sequías y olas de calor.

Alianza País explicó que estos fenómenos ocurren cuando el agua de lluvia supera la capacidad de los sistemas de drenaje, situación que se agrava en ciudades como Santiago por la falta de infraestructura adecuada.

En ese sentido, la organización subrayó que los ayuntamientos no cuentan con los recursos financieros suficientes para enfrentar este tipo de obras, por lo que considera imprescindible el respaldo del Gobierno Central.

Finalmente, reiteró su llamado a las autoridades a actuar con urgencia, señalando que el momento de intervenir es ahora, para evitar consecuencias mayores en el futuro y proteger la seguridad de la población.