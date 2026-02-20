Strategius valora inversión cultural del Gobierno en Casa de Arte de Santiago

Bartolo García

El Colectivo de Investigadores y Consultores STRATEGIUS destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Luis Abinader en favor de Santiago, especialmente en lo relativo al remozamiento y fortalecimiento institucional de la emblemática Casa de Arte de Santiago.

Los especialistas Yohanny Ochoa, Ángel Pastor Moreno y Reynaldo Peguero valoraron como un paso trascendental la inauguración de las mejoras realizadas en este espacio cultural, considerado clave para dinamizar el centro histórico de la ciudad.

Indicaron que, además de la inversión en infraestructura, se abre ahora el reto de reverdecer el entorno urbano, generar áreas de sombra, reducir la temperatura ambiental y promover un uso sostenible del espacio.

Strategius resaltó que esta obra se inscribe dentro del plan integral de rescate del centro histórico impulsado por el Gobierno, el cual incluye proyectos culturales, patrimoniales y de revitalización urbana.

Entre estas acciones mencionaron la recuperación de calles emblemáticas, espacios culturales históricos y nuevos polos de desarrollo artístico que fortalecen la identidad de Santiago.

Los expertos señalaron que el remozamiento de Casa de Arte no solo preserva una estructura patrimonial de gran valor arquitectónico, sino que también la transforma en un centro moderno, equipado con tecnología, iluminación y acústica adecuadas para exposiciones y actividades culturales.

Asimismo, destacaron la modernización de sistemas eléctricos, sanitarios y de climatización, así como la implementación de medidas de seguridad para proteger las salas y accesos del recinto.

De acuerdo con el colectivo, el proyecto permitió adquirir formalmente la propiedad del inmueble y ejecutar una renovación integral que garantiza su uso cultural a largo plazo.

Strategius enfatizó que esta inversión pública fortalece la comunidad artística alternativa y consolida a Casa de Arte como un espacio de encuentro ciudadano y expresión cultural.

Finalmente, sugirieron que el Ayuntamiento impulse la instalación del Consejo del Centro Histórico y continúe trabajando en la misión institucional de Casa de Arte, alineándola con el marco legal vigente, para asegurar su sostenibilidad y su rol como aliado estratégico del desarrollo cultural de Santiago.