Líderes religiosos respaldan reelección de Adriano Espaillat

Nueva York, NY. Decenas de líderes religiosos del Distrito Congresual 13 de Nueva York expresaron su respaldo a la reelección del congresista Adriano Espaillat durante un encuentro celebrado en la iglesia Mount Neboh Baptist Church, en Harlem, donde el legislador compartió su visión sobre los desafíos que enfrentan las comunidades de Harlem, Washington Heights, Inwood y el noroeste del Bronx.

Entre los líderes religiosos y comunitarios presentes se encontraban los reverendos Elvia Cabrera, Fernando Cabrera, Shon Adkins, David Morales, Robert Reed, Rhoda Mirela, Kim Ferguson, Charles Butler, Kendall Glaspie y Josimel De La Cruz; los obispos Darren Ferguson y Arnold Batson; el Rev. Dr. Ryan Ellington Murray; y la diácona Nataline d’Lisle, entre otros representantes de congregaciones de todo el distrito.

Durante su intervención, Espaillat agradeció el respaldo de los líderes religiosos y destacó el papel fundamental que desempeñan las iglesias y organizaciones de fe en la estabilidad de las familias y el fortalecimiento de las comunidades.

“Los presupuestos gubernamentales son una declaración de valores. Podemos medir cuánto dinero se invierte en determinados programas, pero no podemos medir plenamente el impacto del trabajo que realizan las iglesias cuando rescatan a un joven de la calle, mantienen unida a una familia o fortalecen una comunidad. Ese trabajo es invaluable”, afirmó.

Espaillat también advirtió que los recortes federales propuestos por los republicanos tendrán un impacto directo en las familias del Distrito 13. Señaló que 488,000 residentes de su distrito dependen de Medicaid y que los recortes previstos comenzarán a sentirse a finales de este año y durante el próximo. También indicó que los recursos para programas esenciales como SNAP (cupones de alimentos) están siendo reducidos para financiar políticas de deportación masiva.

“El dinero sale de algún lugar”, afirmó Espaillat. “Cuando se destinan miles de millones de dólares a una cosa, necesariamente se les quitan recursos a otras prioridades como la salud, la alimentación, la vivienda y la educación”.

El congresista denunció que la administración Trump ha transferido 170 mil millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluidos 75 mil millones de dólares destinados directamente a ICE, y advirtió que existe una propuesta adicional para asignar otros 70 mil millones de dólares a la agencia durante la próxima década.

“Ese dinero debería estar ayudando a las familias, a los niños, a la vivienda y a las comunidades. En cambio, está siendo utilizado para construir una maquinaria de deportación masiva”, expresó.

Espaillat también destacó varias acciones que ha impulsado para proteger a las comunidades inmigrantes. Recordó que encabezó esfuerzos para garantizar el acceso de miembros del Congreso a centros de detención migratoria, bloquear intentos de compartir información fiscal de contribuyentes que utilizan números ITIN y detener la transferencia de datos de pasajeros por parte de aerolíneas a agencias federales de inmigración.

Además, hizo referencia a su propuesta legislativa para restablecer y fortalecer la protección de los “lugares sensibles”, con el objetivo de impedir acciones de inmigración en iglesias, escuelas y hospitales.

“Presenté una legislación para que las iglesias, las escuelas y los hospitales vuelvan a ser considerados lugares sensibles. La gente no debería tener miedo de asistir a un servicio religioso, llevar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica por temor a ser detenida por agentes migratorios”, explicó.

Durante el encuentro, Espaillat señaló que la protección de estos espacios es fundamental para preservar la seguridad y la confianza de las comunidades inmigrantes y reafirmó su compromiso de continuar defendiendo políticas que mantengan a las familias unidas.

El congresista llamó a construir una amplia coalición comunitaria basada en la colaboración entre sectores religiosos, comunitarios, laborales y políticos para defender los intereses de los residentes del distrito.

“No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí debemos tener la voluntad de trabajar juntos. La diversidad de nuestro distrito es una de nuestras mayores fortalezas, y debemos convertir esa diversidad en una coalición de conciencia que impulse cambios positivos para nuestras comunidades”, expresó.

Durante el encuentro, Espaillat también abordó una preocupación planteada por numerosos líderes religiosos: las multas emitidas por cámaras de carriles exclusivos para autobuses cerca de iglesias durante los servicios dominicales.

El congresista anunció que solicitará formalmente a la gobernadora Kathy Hochul una moratoria en la emisión de estas multas los domingos en áreas cercanas a templos religiosos.

“No podemos permitir que la gente tenga que pagar para orar. Muchas congregaciones están siendo afectadas por multas de hasta 250 dólares mientras asisten a los servicios religiosos. Vamos a trabajar juntos para buscar una solución”, afirmó.

Los líderes presentes reiteraron su apoyo a la reelección de Espaillat y destacaron su trayectoria en defensa de las comunidades inmigrantes, la vivienda asequible, los programas sociales y la inversión federal en organizaciones comunitarias y de fe del Distrito 13 de Nueva York.