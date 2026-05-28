Strategius resalta impacto internacional del Grupo Estrella tras apertura de ECOACERO

Bartolo García

Santiago, República Dominicana.– El Colectivo de Investigadores y Consultores Strategius destacó al Grupo Estrella como una de las principales expresiones de innovación, crecimiento empresarial y transformación económica de la República Dominicana, tras la apertura de la planta ECOACERO en Villa Gautier, San Pedro de Macorís.

La entidad valoró la puesta en funcionamiento de ECOACERO como un nuevo hito del desarrollo industrial dominicano, resaltando que el Grupo Estrella ha logrado consolidar un ecosistema empresarial que abarca sectores como ingeniería, cemento, infraestructura vial, energía, movilidad, salud, puertos, aeropuertos y desarrollo inmobiliario.

El doctor Reynaldo Peguero, la magíster Yennifer Cruz y el experto en desarrollo Raymond Umpierre, miembros de Strategius, definieron la evolución del conglomerado empresarial durante casi cinco décadas como “un salto estratégico de la República Dominicana hacia los grandes escenarios económicos del mundo”.

Strategius señaló que el crecimiento del Grupo Estrella ha permitido proyectar al país más allá del turismo, posicionándolo como una nación capaz de exportar talento empresarial, ingeniería avanzada, infraestructura moderna y liderazgo corporativo competitivo en los mercados internacionales.

Asimismo, resaltó la trayectoria del ingeniero Manuel Estrella, a quien definió como uno de los egresados de mayor proyección internacional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), gracias a su liderazgo en importantes proyectos de infraestructura y construcción que han impactado positivamente el desarrollo nacional.

El colectivo también valoró que la apertura de ECOACERO, resultado de una inversión aproximada de 200 millones de dólares, evidencia la capacidad de expansión e innovación del Grupo Estrella, al tiempo que proyecta una nueva generación gerencial encabezada por el ingeniero Pedro Estrella Tavárez.

Finalmente, Strategius afirmó que ECOACERO representa una nueva generación industrial para la fabricación de varillas de construcción, incorporando tecnología de última generación, eficiencia operativa y procesos responsables con el medio ambiente, alineados con los más altos estándares internacionales de sostenibilidad y competitividad global. #eljacaguero