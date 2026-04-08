Strategius propone integrar Plan Santiago 2030 en nueva sede policial del Cibao

Bartolo García

SANTIAGO, República Dominicana.– El colectivo Strategius valoró como positiva la construcción de la nueva sede de la Policía Regional del Cibao, pero exhortó a que el proyecto se base en el Plan Estratégico Santiago 2030.

La organización consideró que esta obra representa una oportunidad clave para fortalecer la institucionalidad, siempre que se tome en cuenta la planificación previa desarrollada para el crecimiento ordenado de la ciudad.

Los especialistas Ángel Moreno, Yohanny Ochoa y Reynaldo Peguero señalaron que el proyecto debe incorporar los lineamientos técnicos ya establecidos.

En ese sentido, recomendaron al ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Ito Bisonó, tomar como referencia los estudios realizados por más de 350 instituciones públicas y privadas de Santiago.

Strategius enfatizó que la integración de actores clave como la Policía Regional del Cibao, el Ministerio Público y la sociedad civil es fundamental para garantizar un diseño funcional y sostenible.

Asimismo, plantearon la revisión de propuestas arquitectónicas previamente elaboradas, las cuales fueron concebidas para integrarse al desarrollo urbano proyectado hacia el año 2030.

El colectivo también destacó que la nueva sede permitiría trasladar las unidades de seguridad que operan en la Fortaleza San Luis, facilitando la recuperación de este patrimonio histórico.

Finalmente, Strategius llamó a las autoridades y sectores estratégicos a trabajar de manera conjunta en esta iniciativa, considerada esencial para fortalecer la seguridad ciudadana y la modernización institucional en Santiago y la región del Cibao.