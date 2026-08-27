STRATEGIUS propone fortalecer la diplomacia municipal para impulsar el desarrollo de las regiones

El colectivo plantea una mayor participación del Cibao y el Sur en las relaciones internacionales y promueve alianzas entre gobiernos locales, universidades, empresas y organismos multilaterales

Bartolo García

SANTIAGO.– STRATEGIUS, Colectivo de Investigadores y Consultores, llamó a fortalecer la diplomacia descentralizada y municipal en República Dominicana, al considerar que las experiencias desarrolladas en Santiago y provincias del Sur como San Juan y Peravia demuestran el potencial de esta herramienta para posicionar territorios, establecer conexiones internacionales y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

El doctor Reynaldo Peguero, CEO de STRATEGIUS, señaló que la concentración de las instituciones vinculadas a las relaciones exteriores en Santo Domingo hace necesario ampliar la participación de las regiones. En ese sentido, planteó que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Ministerio de Hacienda y Economía y otras entidades nacionales incorporen con mayor fuerza al Cibao y las demás regiones del país en sus agendas de proyección internacional.

La organización explicó que la propuesta no busca sustituir la política exterior del Estado, sino complementarla desde los territorios, facilitando que gobiernos locales y actores regionales establezcan relaciones con ciudades, organismos multilaterales, universidades, centros especializados y redes internacionales. En este proceso, instituciones académicas como UFHEC, UTESA, UAPA, UASD y PUCMM podrían desempeñar un papel relevante mediante la investigación y la formación especializada.

STRATEGIUS destacó que organismos como CEPAL, CIDEU, ONU-Hábitat, PNUD, BID y CAF han desarrollado experiencias relacionadas con planificación estratégica, gobernanza urbana, redes de ciudades y desarrollo territorial que pueden servir como referencia para República Dominicana. El colectivo considera que ciudades como Santiago, Higüey, La Romana, Moca, Baní y San Juan cuentan con condiciones para proyectar internacionalmente sus capacidades y prioridades.

Entre las iniciativas propuestas figura la creación de Mesas de Diplomacia Municipal y Desarrollo Territorial, concebidas como espacios para integrar a legisladores, gobiernos locales, organismos nacionales, universidades, ciudades hermanas, sector empresarial, organizaciones comunitarias y sociedad civil. Estas mesas permitirían identificar intereses comunes, estructurar agendas compartidas y desarrollar proyectos de alcance internacional vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El colectivo también considera que la diplomacia municipal podría desempeñar un papel especial en las relaciones entre ciudades dominicanas y haitianas, mediante intercambios técnicos y proyectos relacionados con cultura, educación, turismo, medio ambiente y otras áreas de interés común. Según la entidad, estos mecanismos pueden crear espacios de diálogo y cooperación desde los territorios, complementando las relaciones institucionales entre ambos Estados.

Finalmente, STRATEGIUS afirmó que Santiago, la Región Norte, San Juan, Peravia y otras provincias del Sur están en condiciones de asumir un papel más activo en la proyección internacional del país. La organización sostuvo que el desafío consiste en lograr que la política exterior dominicana reconozca con mayor fuerza las capacidades de sus ciudades y convierta la diplomacia municipal en una herramienta efectiva de posicionamiento, cooperación, articulación y desarrollo territorial.