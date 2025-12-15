STRATEGIUS destaca que la descentralización de la inversión pública en 2025 transformó el desarrollo de Santiago y el Cibao

Bartolo García

El centro de pensamiento STRATEGIUS afirmó que el año 2025 marcó un punto de inflexión para el desarrollo de Santiago y la región del Cibao, gracias a la política de descentralización de la inversión pública impulsada por el presidente Luis Abinader, la cual cambió de manera significativa el rumbo económico y social de la zona norte del país.

Los expertos definieron este proceso como una etapa de consolidación que denominan “El Vuelo del Águila”, una expresión que resume los avances acumulados en materia de economía, generación de empleos, fortalecimiento empresarial y crecimiento sostenido de la inversión pública y privada en Santiago.

Indicaron que este progreso ha sido posible por la coincidencia de múltiples fortalezas locales con una lectura estratégica de las coyunturas de inversión, similar a la que aplican empresarios internacionales y organismos multilaterales comprometidos con el desarrollo sostenible.

En ese contexto, destacaron la participación de entidades como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que ha apoyado iniciativas orientadas a un crecimiento resiliente, adaptado al cambio climático y alineado con la protección del sistema verde y ambiental de Santiago.

STRATEGIUS también reconoció el respaldo de la Comisión Bipartidista del Congreso de los Estados Unidos, integrada por demócratas y republicanos, por la actualización de la ley HOPE/HELP, que permite a CODEVI exportar textiles al mercado estadounidense con cero aranceles, fortaleciendo la competitividad industrial de la región.

El análisis resalta además el dinamismo del sector turístico y de servicios, evidenciado por una ocupación hotelera superior al 70 %, lo que confirma a Santiago como un destino en crecimiento tanto para el turismo de negocios como para el turismo interno.

A esto se suma la duplicación de los viajes internos terrestres, que alcanzaron los 2 millones de desplazamientos con origen y destino en la ciudad de Santiago, reflejando una mayor movilidad económica y social.

En el ámbito aéreo, los expertos subrayaron la expansión sostenida del Aeropuerto Internacional del Cibao, que proyecta para 2025 una cifra superior a 2 millones de pasajeros, consolidando a Santiago como un nodo estratégico de conectividad nacional e internacional.

Este crecimiento, señalaron, evidencia una sociedad activa y una economía que no ha detenido su ritmo de expansión durante el año, impulsada por la confianza del sector privado y la inversión pública descentralizada.

El informe también destaca el auge de la construcción, tanto en edificaciones comerciales como residenciales, producto de grandes proyectos que impactan de manera directa el desarrollo urbano de la ciudad.

Los especialistas Reynaldo Peguero, Ángel Moreno y Yohanny Ochoa detallaron un incremento significativo en viviendas, torres de apartamentos, hoteles, centros comerciales, estaciones de combustibles, naves industriales, centros médicos, unidades diagnósticas, colegios y espacios recreativos.

Según el análisis, en 2025 Santiago registra la construcción de aproximadamente 510,800 metros cuadrados, distribuidos en más de 317 obras privadas, con un promedio de 2,680 m² por edificación, lo que refleja la magnitud del crecimiento inmobiliario.

Entre los proyectos más relevantes se destacan el Hospital de Medicina Avanzada (HEMA) y el Hospital General de Las Colinas, considerados aportes decisivos para posicionar a Santiago como capital del turismo de salud de Centroamérica y el Caribe.

No obstante, STRATEGIUS advirtió que algunas instituciones de desarrollo deben ajustar su visión estratégica para comprender la magnitud del momento histórico que vive Santiago y el Cibao, e integrar a más actores sociales en este proceso.

En ese sentido, los expertos llamaron a incluir a las instituciones de base y federaciones de juntas de vecinos, que aún no han tenido participación directa en los beneficios del desarrollo, como parte esencial de una estrategia más inclusiva.

Finalmente, los profesionales concluyeron que cada etapa de crecimiento exige una nueva visión estratégica, capaz de identificar iniciativas de alto impacto que permitan consolidar y ampliar los logros alcanzados, asegurando un desarrollo equilibrado y sostenible para Santiago y toda la región del Cibao.