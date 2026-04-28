José Miguel Colomé presenta rendición de cuentas y destaca avances en San Francisco de Jacagua

Bartolo García

San Francisco de Jacagua, Santiago.– El alcalde distrital José Miguel Colomé Santos presentó la memoria anual correspondiente al período abril 2025 – marzo 2026, en el marco de su segundo año de gestión al frente de la Junta de Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua, destacando importantes avances en obras, servicios públicos y fortalecimiento institucional.

Durante la rendición de cuentas, Colomé informó que los ingresos percibidos alcanzaron un total de RD$130,962,748.87, provenientes de diferentes fuentes como permisos de urbanización, licencias de construcción, telecomunicaciones, recolección de desechos sólidos, uso de suelo, arrendamiento de solares y el subsidio estatal, que representó la mayor parte con más de RD$98 millones.

El ejecutivo municipal explicó que estos recursos permitieron ejecutar acciones prioritarias para el desarrollo del distrito, enfocadas en mejorar la calidad de vida de los comunitarios, fortalecer los servicios básicos y continuar impulsando obras de infraestructura necesarias para el crecimiento ordenado de la demarcación.

En materia de gastos, la institución ejecutó un total de RD$125,669,691.82, destacándose la inversión en sueldos del personal administrativo, operativo y contratado, pagos de seguridad social, combustibles, mantenimiento de equipos pesados, recolección de residuos y asistencia social a familias de escasos recursos.

Asimismo, resaltó la asignación de más de RD$8.2 millones en ayudas y donaciones programadas a hogares y personas, además de ayudas estudiantiles, apoyo a instituciones sin fines de lucro y programas sociales que impactaron de manera directa a cientos de familias vulnerables del distrito.

En el área de infraestructura, Colomé destacó la construcción de aceras y contenes, tanto con fondos propios como con fondos especiales de la Liga Municipal Dominicana, así como relleno y mantenimiento de calles, limpieza de caminos rurales, ampliación de puentes y obras en cementerios de varias comunidades.

También fueron ejecutadas importantes intervenciones como la reparación del Club Cuesta de Quinigua, mejoras en el play de La Ciénega con baños y gradas, construcción de muro de concreto en Jacagua, mantenimiento de áreas verdes, iluminación de vías públicas y la edificación de la Capilla Santa Lucía.

El alcalde señaló que se realizaron trabajos de mantenimiento y mejoras en cementerios de Jacagua, Jacagua Adentro, El Aguacate y Palo Alto, reafirmando el compromiso de la gestión con espacios comunitarios esenciales y la dignificación de los servicios funerarios.

Además, destacó la inversión en estudios de preinversión, supervisión de obras y programas tecnológicos que permiten fortalecer la planificación institucional y mejorar la transparencia administrativa, así como la reducción de cuentas por pagar y compromisos financieros pendientes.

José Miguel Colomé aseguró que esta gestión continuará enfocada en la transparencia, el desarrollo sostenible y la cercanía con la gente, reafirmando que cada recurso ejecutado responde al compromiso de seguir transformando San Francisco de Jacagua con obras concretas y resultados visibles para toda la comunidad.