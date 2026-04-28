Moderno MCA marca un hito con certificación pionera para implantes de válvulas cardíacas en RD

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– En un avance sin precedentes para la medicina cardiovascular dominicana, el equipo de Medicina Cardiovascular Asociada (MCA) de la unidad Moderno MCA logró convertirse en el primero de la República Dominicana en recibir la certificación para el implante de la válvula aórtica percutánea Merrill Myval, consolidando un importante paso en la atención de pacientes con enfermedades cardíacas.

El doctor Pedro Ureña Velásquez, director médico de MCA y coordinador de la Unidad de Hemodinamia Moderno MCA, explicó que esta certificación representa un sello de excelencia que avala la capacidad técnica de los especialistas dominicanos para realizar este procedimiento de forma completamente independiente y exitosa.

Por su parte, Frad Vargas, gerente general de Merrill para República Dominicana, destacó que esta acreditación confirma que el equipo médico cuenta con la experiencia, preparación y destreza necesarias para ejecutar estos implantes sin la necesidad de supervisión de expertos internacionales, conocidos como proctors.

Como parte de este logro, el equipo dirigido por el doctor Ureña ya realizó con éxito los primeros dos procedimientos bajo esta modalidad, convirtiéndose en la primera vez que este tipo de intervención se lleva a cabo en el país sin asistencia extranjera directa.

El grupo multidisciplinario que participó en estos casos estuvo integrado por los doctores Pedro Ureña, cardiólogo intervencionista; Antonio Almánzar y Fausto Santos, cirujanos cardiovasculares; así como Jissell Perdomo, especialista en ecocardiografía, quienes lograron resultados altamente satisfactorios.

Este procedimiento permite reemplazar la válvula aórtica dañada mediante catéteres, evitando la tradicional cirugía de corazón abierto. La válvula Merrill Myval se expande con un pequeño balón, ofreciendo una alternativa menos invasiva, más segura y con una recuperación significativamente más rápida para los pacientes.

Entre sus principales beneficios se encuentra la reducción del tiempo de hospitalización a apenas 24 o 48 horas, además de un menor riesgo quirúrgico y una recuperación más favorable. A nivel mundial, esta técnica ha ganado gran expansión por su alto nivel de seguridad y efectividad clínica.

Este nuevo hito reafirma el liderazgo de MCA, que desde 2011 fue pionero en introducir los implantes percutáneos de válvula aórtica en el país. Además, continúan siendo los únicos especialistas certificados por más de 15 años en el uso de la plataforma autoexpandible de la marca Medtronic, respaldados por una infraestructura de primer nivel y tecnología avanzada para procedimientos cardiovasculares de alta complejidad.