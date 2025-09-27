Stephen Junior Cherenfant asume como Cónsul de Haití en Santiago

Bartolo García

La designación de Stephen Junior Cherenfant como nuevo Cónsul Jefe de Poste en el Consulado General de Haití en Santiago de los Caballeros marca el inicio de un capítulo importante para la diáspora haitiana en la República Dominicana.

Cherenfant, hombre de sólida formación académica y profesional, no es un desconocido para esta ciudad ni para su gente. Parte de sus estudios superiores los cursó en Santiago, lo que le permitió conocer de primera mano la vida social, cultural y los retos que enfrentan tanto dominicanos como haitianos en esta región del Cibao.

Esa experiencia personal lo convierte en un puente natural entre ambas comunidades, con una visión cimentada en el respeto mutuo, la cooperación y la integración.

La comunidad haitiana en Santiago ha recibido la noticia con entusiasmo y esperanza, convencida de que bajo su liderazgo el Consulado ofrecerá un servicio más humano y eficiente.

El nuevo Cónsul ha expresado su compromiso de fortalecer los servicios consulares, acercarse más a la gente y velar porque cada compatriota se sienta respaldado en sus gestiones y necesidades.

Su misión principal será trabajar por la dignidad de los haitianos residentes, promover la unidad y abrir espacios de diálogo con autoridades locales para enfrentar los retos compartidos.

Más allá de lo diplomático, el nombramiento de Cherenfant representa la oportunidad de un joven que, habiendo vivido en Santiago como estudiante, regresa ahora a servir desde esta tierra que también le resulta familiar.

Ese vínculo personal lo convierte en un actor estratégico para tender puentes entre las instituciones locales y la comunidad haitiana, que constituye una parte vital de la vida económica y social de la ciudad.

El Consulado General de Haití en Santiago se prepara, bajo su dirección, para implementar una gestión basada en la cercanía, la transparencia y la atención de calidad.

En su agenda inmediata figura reunirse con las principales autoridades de la provincia: la gobernadora, el alcalde, el director local de Migración y el general de la plaza, con quienes buscará establecer canales de cooperación efectivos.

Estas reuniones permitirán coordinar acciones conjuntas en temas de interés común, como la regularización migratoria, la seguridad ciudadana, la integración social y el acceso a servicios básicos.

El liderazgo de Cherenfant llega en un momento en que las relaciones bilaterales requieren sensibilidad, pragmatismo y voluntad de diálogo para garantizar una convivencia armoniosa.

La comunidad haitiana en Santiago mira con orgullo esta designación, convencida de que con el respaldo de su nuevo Cónsul podrán fortalecer su identidad, proteger sus derechos y contribuir aún más al desarrollo local.

Así, el inicio de su gestión no solo marca un cambio administrativo en el Consulado, sino el comienzo de una nueva etapa de fraternidad y cooperación entre dominicanos y haitianos en la región del Cibao.