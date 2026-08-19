SRS Cibao Norte refuerza atención a usuarios de hospitales mediante capacitación sobre el 3-1-1

Bartolo García

SANTIAGO.– El Ministerio de la Presidencia desarrolló una jornada de actualización y capacitación sobre el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1, dirigida al personal de Atención al Usuario y a los Responsables de Acceso a la Información (RAI) de los hospitales pertenecientes al Servicio Regional de Salud Cibao Norte (SRS Cibao Norte).

La iniciativa estuvo orientada a fortalecer las capacidades del personal que mantiene contacto directo con los usuarios de la Red Pública de Salud, especialmente en los procesos relacionados con la recepción y seguimiento de quejas, denuncias, sugerencias, opiniones y solicitudes de información. Con ello se procura ofrecer respuestas más organizadas, transparentes y oportunas a la población.

Durante el encuentro, representantes del Ministerio de la Presidencia presentaron la nueva plataforma nacional del Sistema 3-1-1, explicando las herramientas incorporadas para registrar, gestionar, monitorear y dar seguimiento a los requerimientos ciudadanos. La actualización tecnológica busca agilizar los procedimientos institucionales y facilitar la evaluación de las respuestas ofrecidas por los organismos públicos.

La capacitación también abordó aspectos relacionados con el correcto registro y seguimiento de los casos, la presentación de evidencias por parte de los RAI y el uso de mecanismos de monitoreo. Los participantes recibieron orientaciones para medir la eficiencia y oportunidad con que son atendidas las solicitudes, así como para identificar áreas que requieran mejoras dentro de los centros hospitalarios.

El director del SRS Cibao Norte, doctor Bernardo Hilario, valoró la jornada y resaltó que escuchar a los ciudadanos constituye una herramienta fundamental para elevar la calidad de los servicios. “Cada queja, sugerencia u opinión se convierta en una oportunidad para mejorar. El Sistema 3-1-1 nos permite conocer de manera directa las necesidades de la población y trabajar para ofrecer respuestas cada vez más oportunas y eficientes”, afirmó.

Hilario consideró además fundamental que el personal de Atención al Usuario y los Responsables de Acceso a la Información conozcan y utilicen correctamente las herramientas disponibles, debido al papel que desempeñan en la relación entre los ciudadanos y los establecimientos de salud. Señaló que una adecuada gestión de los requerimientos contribuye a fortalecer la transparencia y la confianza en los servicios públicos.

La jornada, organizada por la Dirección de Inteligencia de Datos del Ministerio de la Presidencia, tuvo lugar en el salón de conferencias del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez y contó con la participación del encargado del Sistema 3-1-1, Antonio Rosa, y la analista de Políticas Públicas Helen Morales. El Ministerio de la Presidencia y el SRS Cibao Norte reafirmaron con esta iniciativa su compromiso de impulsar una atención ciudadana más eficiente, cercana y orientada a las necesidades de la población.