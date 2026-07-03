Sostienen Samaná es la mayor proyección turística y catalogada como la reserva del sector en RD

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Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La gobernadora de la provincia de Samaná, Teodora Mullix Geraldino, al participar del 6to. Aniversario del tradicional “Dominican Taste Festival 2026” el pasado fin de semana en el Alto Manhattan, por haberle dedicado el evento a dicha provincia, sostuvo que el turismo samanense es la mayor proyección turistica.

Asimismo, catalogada como la reserva del sector en la República Dominicana. y se está vendiendo por todo lo alto, y que más que venir a presentársela a la diáspora en la Gran Manzana para que sientan y puedan conectar con nosotros como lo que somos, dominicanos, al final de cuentas, precisó.

Sostuvo que el Festival es una actividad que tiene una alta valoración para nosotros, sobre todo porque somos la provincia homenajeada y hemos tratado de tener una participación activa y que el quisqueyano y la diáspora de nuestra provincia y de toda la RD pueda compartir con nosotros y sentir que aquí hay un pedacito de Samaná.

Por su parte, Víctor Dumé, presidiente de la “Fundación Rincón”, entidad sin fines de lucro establecida en Samaná, se enfoca en el desarrollo sostenible, la educación ambiental y el bienestar comunitario, indicó que la participación o lo que es la demostración cultural que ha podido venir ha sido majestuosa.

Es un punto importante de poder mostrar no solo la parte turística, las reservas naturales, sino también la parte gastronómica, la parte cultural y las iniciativas de desarrollo, precisó.

Añadió: “Yo creo que tanto la gobernación como el equipo de la Cámara de Comercio, los artesanos, es una demostración de que Samaná está en un buen momento de desarrollo”, puntualizó.

El “Dominican Taste Festival 2026”, dirigido por la empresaria Elida Almonte, fue celebrado los pasados dias 26 y 27 en Plaza Quisqueya, en el Alto Manhattan, con la asistencia de miles de quisqueyanos y otras etnias, además de decenas de establecimientos comerciales exponiendo y vendiendo multiples productos dominicanos e hispanos.

Estos productos se vendieron en tiendas minoristas de todo el país, entre estos establecimientos comerciales figuran miles de bodegas dominicanas, y fueron retirados del mercado porque la leche en polvo que contenían las papas fritas podría haber estado contaminada con salmonela.