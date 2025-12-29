Soranyi Rodríguez conquista la modalidad de 14k del Maratón: La Vega Moca – Moca La Vega. 

Por: Juan Pablo Bourdierd

La Vega, RD. Con una masiva participación de atletas y aficionados del running de todo el país, fue celebrada este domingo 28, desde las primeras horas de la mañana, la versión 97 del Maratón La Vega–Moca–La Vega, considerado el maratón más antiguo de la República Dominicana y uno de los más longevos del Caribe.

La histórica competencia convirtió a la Ciudad Olímpica de La Vega en el epicentro del atletismo nacional, dando inicio a una verdadera fiesta deportiva que reunió corredores de distintas generaciones y niveles competitivos.

El comité organizador destacó la amplia participación tanto en la distancia reina de 42 kilómetros como en la modalidad de 14 kilómetros, esta última con una nutrida presencia de atletas élite y corredores recreativos provenientes de diversas provincias del país.

La versión 97 estuvo dedicada al Porfirio Beras Mercedes, conocido cariñosamente como “Popo”, exmiembro de la selección nacional de atletismo y destacado corredor de velocidad que representó a la República Dominicana en múltiples competencias internacionales. Su trayectoria como atleta lo posicionó como una de las figuras relevantes del atletismo nacional en su época, dejando una impronta de disciplina, entrega y orgullo patrio.

Porfirio Beras Mercedes se graduó como profesor en el año 1962, profesión que ejerció durante 15 años, combinando la educación con su vocación deportiva. Posteriormente, continuó su labor formativa como instructor de atletismo, contribuyendo al desarrollo y orientación de nuevas generaciones de atletas, especialmente en su natal provincia de La Vega, donde su influencia fue clave en la formación deportiva local.

Además de su labor educativa y deportiva, Popo ha desempeñado un rol activo en la dirigencia deportiva, participando en diversas disciplinas tanto a nivel provincial como nacional, incluyendo el ámbito olímpico y federativo. Su compromiso con el servicio público lo llevó también a incursionar en la política, fungiendo como regidor del Ayuntamiento de La Vega (1986–1990) y posteriormente como senador de la República (1990–1994), consolidando una trayectoria integral marcada por el deporte, la educación y el servicio a la sociedad.

Durante el evento, los organizadores resaltaron el ambiente de orden, entusiasmo y compromiso mostrado por los participantes, así como el respaldo del público que acompañó el recorrido, reafirmando el arraigo y la vigencia de esta tradicional prueba atlética.

Reconocimientos especiales

En el marco de la versión 97, el comité organizador realizó un reconocimiento especial a Luisa de la Mota – gobernadora de La Vega, y a Amparo Custodio – alcalde del municipio, por su apoyo al desarrollo de esta emblemática competencia.

Asimismo, fue valorado el trabajo del personal técnico, jueces, voluntarios y colaboradores, cuya entrega y dedicación resultaron fundamentales para el éxito organizativo y el correcto desarrollo de la carrera.

Resultados oficiales – Modalidad 14 kilómetros

Overall masculino

José Ramón Gratero – 47:07 Yensel Leonardo Mercedes – 47:55 Franklin Antonio Peña Luciano – 48:19

Overall femenino

Soranyi Rodríguez – 59:48 Anayelis Ramírez – 59:50 Estersis Durán – 1:02:23

Sub-18 masculino

Ian Gabriel Rodríguez Cabreja – 50:15 Anderson Tineo – 56:11 Eugenio Concepción Pérez – 58:14

Sub-18 femenino

Hilary Jorgelis Díaz Rivas – 1:16:58 Dairi Noemí Pérez Rodríguez – 1:17:30 Stephany Lantigua – 1:20:06

Sub-23 masculino

Melvin Montero – 51:28 Andrew Guzmán Muñoz – 53:59 Luis Valentín Mota Guzmán – 56:01

Sub-23 femenino

Soleyni Inmaculada Rosa Veras – 1:25:03 Shantalie Elisa Meyreles Ferreras – 1:25:11 Paola Peña Santos – 1:28:14

24-34 masculino

Slaider Javier Suero García – 51:21 Johnny A. Peña García – 52:31 Alberto Guzmán Ramírez – 57:05

24-34 femenino

Nicaron Lay Ortiz – 1:06:21 Mariely Flores – 1:07:15 Ashley Reynoso – 1:08:37

35-39 masculino

Manuel Bocio – 53:10 Andy José Guzmán Tejada – 53:40 Joel Altur – 53:49

35-39 femenino

Katiuska Mancera – 1:08:00 Carla Patricia Tejada Reyes – 1:10:39 Margarita Santos Vargas – 1:21:47

40-49 masculino

Francisco Alberto Vásquez Ramos – 51:13 Toribio Rosa – 54:27 José Domingo Espinal Rodríguez – 54:53

40-49 femenino

Marlen Jiménez – 1:04:51 Rosmery George – 1:09:17 María Emilia Madera – 1:11:17

50-59 masculino

Eduardo Disla – 51:34 José Hernández – 54:58 Johnny Peña – 56:09

50-59 femenino

Joanna León – 1:05:40 Verenilda Martínez – 1:14:47 Merkis García – 1:16:18

60-69 masculino

Juan Elvis Espinal – 1:00:24 Miguel Concepción – 1:00:36 Héctor Francisco Rodríguez – 1:06:16

60-69 femenino

Margarita Durán – 1:29:33 María Gerardina Cruz Sosa – 1:37:57 Milady Antonia Compres Santos – 1:55:21

70 años y más masculino

Segundo Pérez – 1:16:44 Jorge Díaz Moquete – 1:32:31 Rafael Mejía – 2:06:52

Con casi un siglo de historia, el Maratón La Vega–Moca–La Vega reafirma su prestigio como una de las competencias atléticas más importantes del país, promoviendo la sana competencia, la integración comunitaria y el desarrollo del atletismo dominicano.