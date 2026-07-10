Solicitan al Gobierno construcción de un techado multiuso para la UASD Recinto Santiago

Bartolo García

Puñal, Santiago. En el marco del acto del primer palazo para la construcción del Techado Multiuso del municipio de Puñal, el director general electo de la UASD Recinto Santiago, Dr. Luis Balboa, y el secretario de Bienestar Estudiantil de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Jhonattan Erick, entregaron una comunicación al ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, para que sea remitida al presidente Luis Abinader, en la que solicitan la construcción de un techado multiuso para la academia.

La propuesta busca dotar al recinto universitario de un espacio moderno y funcional para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales e institucionales, beneficiando a miles de estudiantes, docentes y colaboradores que forman parte de la comunidad universitaria de Santiago.

Los representantes de la UASD explicaron que esta gestión forma parte de un proceso de trabajo que han venido desarrollando para convertir el proyecto en una realidad. Recordaron que la iniciativa había sido presentada anteriormente al ministro Kelvin Cruz, quien mostró una actitud receptiva y expresó su disposición de respaldar la propuesta.

El doctor Luis Balboa y Jhonattan Erick resaltaron que contar con un techado multiuso permitirá fortalecer la práctica deportiva dentro del recinto, además de ofrecer un espacio adecuado para actividades académicas, culturales y de integración que contribuyan a la formación integral de los estudiantes.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar dando seguimiento a la solicitud mediante un trabajo coordinado con las autoridades gubernamentales y los distintos sectores vinculados al desarrollo de la educación superior, con el propósito de lograr la ejecución de esta importante obra.

Los dirigentes universitarios manifestaron su confianza en que el Gobierno pueda acoger la iniciativa, al considerar que la construcción del techado multiuso representaría una inversión en favor de la juventud, el deporte y el fortalecimiento institucional de la UASD Recinto Santiago, ampliando las oportunidades para toda la comunidad académica.