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SOECI abre debate sobre minería en la Cordillera Septentrional y genera amplio interés en Santiago

Especialistas, comunitarios y representantes del sector minero expusieron sus posturas sobre la posible explotación a cielo abierto en la zona montañosa del norte del país
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SOECI abre debate sobre mineria en la Cordillera Septentrional y genera amplio interes en Santiago

Bartolo García

Santiago.– La SOECI realizó la noche de este jueves un panel multisectorial para debatir la situación que enfrenta la Cordillera Septentrional ante los intentos de desarrollar minería a cielo abierto en esa importante zona montañosa del norte del país.

Durante el encuentro, titulado “Cordillera Septentrional y Minería: Panel Multisectorial”, se abordó de manera respetuosa y abierta la viabilidad o no de las prácticas mineras en esa área, permitiendo que representantes de distintos sectores presentaran sus argumentos sobre el impacto ambiental, social y económico de estas operaciones.

Por parte de la empresa Vertrixi Holding SRL, beneficiaria de una de las concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, participó el ingeniero Octavio López, quien defendió los trabajos de exploración minera que actualmente se desarrollan en la zona.

Junto a él estuvo el ingeniero Osiris de León, quien respaldó la posibilidad de ejecutar minería en la Cordillera Septentrional, argumentando la importancia de aprovechar los recursos minerales bajo criterios técnicos y de regulación.

En representación de SOECI, como entidad organizadora y anfitriona del panel, participó el ingeniero Eduardo Rodríguez, mientras que por la Comisión de Ciencias Naturales y Medioambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana intervino el ingeniero Luis Carvajal.

Asimismo, representando a los comunitarios de la Cordillera y al movimiento Unidos Somos Más, participaron el sacerdote Nino Ramos y el señor Jorge Morel, quienes expresaron su preocupación por los posibles daños ambientales y sociales que podría generar la minería a cielo abierto.

La moderación estuvo a cargo del veterano periodista y comunicador José Devárez, cofundador de SOECI, quien condujo el intercambio de ideas entre los panelistas, garantizando un espacio de diálogo profesional y equilibrado entre las posiciones encontradas.

La producción televisiva fue transmitida en vivo por Telecontacto Canal 35, Galaxia TV Canal 42, Radio Dale 101.9 FM y Radio Nacional 1380 AM, además de emisoras católicas como Radio Amistad y Radio Jesús, ampliando el alcance de una discusión que mantiene gran atención pública sobre el futuro ambiental de la Cordillera Septentrional.

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