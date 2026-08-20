SODOCI celebrará en 2027 su primer Congreso Internacional de Cardiología Intervencionista

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Sociedad Dominicana de Cardiología Intervencionista (SODOCI) anunció oficialmente la celebración de su Primer Congreso Internacional de Cardiología Intervencionista, una iniciativa que busca fortalecer la formación científica y actualización de los especialistas del país. El evento está programado para desarrollarse del 18 al 20 de febrero de 2027.

Darío Yunes y Pedro Saldaña

Néstor Pinal, Vanessa Estévez y Cesar Montas

La presentación fue realizada durante un encuentro que reunió a representantes de las principales casas comerciales y empresas de la industria farmacéutica vinculadas al sector cardiovascular. La doctora Aimée Flores, secretaria general de SODOCI, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida y agradeció el respaldo recibido de las empresas aliadas y de la comunidad médica.

Jorge Ureña y Cesarina Abreu

El presidente de SODOCI, doctor José López Luciano, destacó que la realización del congreso representa un paso importante en la evolución de la entidad y reafirma su compromiso con la excelencia científica. Señaló que la educación médica continua y la actualización permanente constituyen pilares fundamentales dentro de la misión de la organización.

Máximo Aquino, José Miguel Pantaleón y Juan Manuel Añico

Irbania González y Loreley Vargas

“Este congreso nace para marcar un antes y un después en la capacitación científica de la especialidad en el país”, expresó López Luciano, quien resaltó que el encuentro pretende convertirse en un escenario para intercambiar conocimientos, experiencias y nuevas prácticas relacionadas con los procedimientos cardiovasculares mínimamente invasivos.

Panela Rosario, Luis Díaz y Emiely González

La propuesta científica fue presentada por el doctor Pedro Ureña, vicepresidente en funciones de SODOCI, quien explicó que el programa combinará conocimientos especializados con actividades prácticas. Entre sus principales componentes figuran talleres de simulación avanzada para procedimientos estructurales y coronarios de alta complejidad, dirigidos a fortalecer las competencias de los participantes.

Luis Liranzo, Luz Soto y Omar Del Villar

El programa contempla además la discusión interactiva de casos clínicos complejos junto a un panel de expertos, permitiendo analizar situaciones reales y diferentes alternativas para su abordaje. SODOCI anunció también la participación de destacados especialistas y líderes de opinión nacionales e internacionales, con el propósito de ofrecer una agenda académica acorde con los avances de la cardiología intervencionista.

Otro de los componentes será la presentación de innovaciones tecnológicas, dispositivos y nuevas terapias utilizadas en el área cardiovascular. La entidad procura que los asistentes tengan acceso a conocimientos sobre las tendencias que están transformando el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, además de propiciar el intercambio entre profesionales e industria.

Thalis Núñez y Nabil Vásquez

Con la realización de este primer encuentro internacional, SODOCI busca consolidar sus alianzas estratégicas y elevar los estándares de formación de la cardiología intervencionista en República Dominicana, con la expectativa de que la actualización de los especialistas tenga un impacto directo en la calidad de la atención ofrecida a los pacientes cardiovasculares.

La Sociedad Dominicana de Cardiología Intervencionista agrupa a los especialistas dominicanos dedicados a procedimientos cardiovasculares mínimamente invasivos y desarrolla iniciativas enfocadas en investigación, educación médica continua y crecimiento científico. Con su primer Congreso Internacional, la organización apuesta por establecer una plataforma permanente para compartir conocimientos y promover los avances de la especialidad en el país.