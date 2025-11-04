SNTP y BANFONDESA lanzan XV concurso fotográfico para destacar el espíritu emprendedor dominicano

Bartolo García

Santiago, RD.– El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago, y el Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA), anunciaron oficialmente la XV Edición del Concurso Fotográfico Erasmo Martínez, una iniciativa que resalta la labor creativa de fotógrafos y periodistas dominicanos.

Bajo el lema “República Emprendedora: Testigos Visuales del Progreso”, el concurso invita a los profesionales de la prensa a capturar, a través de sus cámaras, historias reales que reflejen el empuje y la capacidad de innovación de los emprendedores del país.

Esta edición busca documentar el esfuerzo cotidiano de hombres y mujeres que, desde sus comunidades, impulsan proyectos productivos, iniciativas familiares y emprendimientos sociales que contribuyen al crecimiento nacional.

El certamen hace un llamado a destacar el trabajo silencioso, muchas veces invisible, de los dominicanos que construyen oportunidades desde cero, venciendo barreras económicas y sociales con tenacidad y creatividad.

El anuncio fue realizado durante un encuentro en Santiago, donde se reunieron miembros del gremio de prensa y representantes de BANFONDESA, entidad aliada histórica de proyectos ligados al desarrollo comunitario y financiero.

El secretario general del SNTP en Santiago, José Batista, resaltó que la competencia motiva a los periodistas a capturar historias positivas y transformadoras. “Este concurso es una oportunidad para que los colegas enfoquen su lente hacia la esperanza y la fuerza del emprendimiento dominicano”, expresó.

Batista llamó a los trabajadores de la prensa a participar activamente y asumir el compromiso de visibilizar las iniciativas que impulsan el desarrollo económico comunitario a nivel nacional.

La actividad contó con la participación especial del reconocido fotógrafo Félix Sepúlveda, quien impartió un masterclass sobre narrativa visual y fotografía documental, orientado a fortalecer las capacidades técnicas y artísticas de los participantes.

Sepúlveda compartió experiencias, técnicas y enfoques creativos para enriquecer las propuestas fotográficas, destacando la importancia de contar historias humanas y auténticas a través de la imagen.

De su lado, Roberto Gallardo, vicepresidente senior de negocios de BANFONDESA, aseguró que la iniciativa reafirma el compromiso de la institución con el progreso del país y con la labor informativa. “Acompañamos a miles de familias en su crecimiento productivo, y este concurso refleja ese esfuerzo colectivo”, dijo.

Gallardo subrayó que esta alianza contribuye al fortalecimiento profesional del periodismo dominicano, promoviendo el reconocimiento del trabajo visual y la sana competencia.

La gerente de Mercadeo y Comunicaciones de BANFONDESA, Emmabel de Jesús, presentó las bases del concurso, el cual contempla tres categorías: emprendimiento turístico, familiar y educativo, áreas estratégicas para el desarrollo sostenible del país.

Estas tres líneas temáticas permitirán valorar el rol del emprendimiento como motor económico, cultural y social, alineado con las prioridades de crecimiento e innovación en República Dominicana.

Finalmente, los organizadores destacaron que el concurso se ha consolidado como un referente nacional en el ámbito fotográfico y que esta edición promete nuevas historias inspiradoras que reflejen el espíritu emprendedor de la nación.

La convocatoria está abierta oficialmente, invitando a los trabajadores de la prensa a capturar la esencia del progreso dominicano y a convertirse en protagonistas visuales de esta iniciativa transformadora.