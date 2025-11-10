SNTP-SDE denuncia trato inhumano en el Metro de Santo Domingo por negar acceso a los baños

Bartolo García

SANTO DOMINGO ESTE, R.D. – El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santo Domingo Este, denunció este domingo un acto que calificó de “inhumano y humillante”, luego de que a un ciudadano de avanzada edad se le negara el acceso al baño en una estación del Metro de Santo Domingo, pese a encontrarse en una situación de urgencia fisiológica.

La denuncia fue realizada por el periodista Darío Mañón, secretario general del SNTP-SDE, quien consideró que lo sucedido constituye una grave violación a la dignidad humana y un reflejo de la falta de empatía del personal del Metro hacia los usuarios.

Darío Mañón, secretario general del SNTP-SDE

El hecho ocurrió el martes 5 de noviembre, alrededor de las 5:50 de la tarde, en la estación Ramón Cáceres, ubicada en la avenida Duarte del Distrito Nacional, donde empleados de servicio impidieron tajantemente el ingreso del ciudadano al baño, pese a sus reiteradas solicitudes.

“Este señor fue forzado a salir del Metro y buscar un baño en la calle, lo cual es inadmisible, indignante y totalmente inhumano”, afirmó Mañón, lamentando que en una obra pública de esa magnitud se niegue el acceso a un servicio tan básico.

Según relató el dirigente gremial, los empleados alegaron primero que el baño estaba dañado, luego que no había agua, y finalmente admitieron que lo mantenían cerrado para “evitar que lo ensucien”, una justificación que calificó de vergonzosa.

Las excusas y la realidad: entre la desidia y la falta de compromiso

Mañón explicó que esta práctica no es nueva, ya que el SNTP ha recibido múltiples quejas de usuarios que se han enfrentado a la misma situación en otras estaciones del sistema. “Se ha vuelto común que los baños estén cerrados, no por seguridad, sino por simple negligencia”, aseguró.

El comunicado del SNTP-SDE desmonta los argumentos del personal y de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), señalando que el supuesto pretexto de seguridad no tiene fundamento alguno.

“Es una burla a la inteligencia alegar que cerrar los baños es por seguridad. En los aeropuertos y metros de Estados Unidos y Europa, donde la seguridad es rigurosa, los sanitarios permanecen abiertos y limpios. ¿Por qué en nuestro país, donde el nivel de riesgo es menor, deben cerrarse?”, planteó Mañón.

El gremio sostiene que la verdadera causa de la situación es la desidia laboral, pues el personal prefiere mantener los baños cerrados para no realizar las labores de limpieza correspondientes. “Mientras los establecimientos privados garantizan baños impecables con protocolos de mantenimiento, el Metro opta por cerrar sus instalaciones para evitar el trabajo”, enfatizó.

Impacto en los usuarios más vulnerables

El secretario general del SNTP-SDE recordó que esta práctica afecta con mayor gravedad a personas mayores, diabéticos y pacientes con condiciones médicas crónicas, para quienes la necesidad de acceso rápido a un baño puede ser urgente.

“Se trata de un asunto de humanidad y respeto básico. Negarle un baño a un anciano o enfermo es violentar sus derechos fundamentales”, puntualizó Mañón.

Llamado a la OPRET y al Presidente Abinader

El sindicato hizo un llamado directo al director de la OPRET, Rafael Antonio Santos Pérez, para que disponga de la apertura inmediata de los baños en todas las estaciones del Metro, implementando además un protocolo de limpieza y supervisión continua.

Asimismo, solicitó la intervención del presidente Luis Abinader y de las autoridades superiores del sector transporte, para garantizar que esta obra pública, construida con miles de millones de pesos del pueblo dominicano, esté al servicio de todos los ciudadanos, sin distinción.

“El Metro de Santo Domingo es un símbolo de modernidad y progreso, pero negar el acceso a un baño público es retroceder en humanidad y civismo. No se puede hablar de desarrollo si no se respeta la dignidad del ser humano”, concluyó Mañón.

Con esta denuncia, el SNTP-SDE reitera su compromiso de seguir vigilante ante los abusos y deficiencias en los servicios públicos, exhortando a las instituciones del Estado a mantener estándares de atención que garanticen el respeto, la empatía y la decencia en el trato ciudadano.

