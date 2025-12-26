SNS reporta atención a 13 menores por intoxicación alcohólica durante Nochebuena y Navidad

Santo Domingo. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que un total de 13 menores de edad, con edades comprendidas entre 3 y 17 años, fueron atendidos en distintos hospitales de la Red Pública de Servicios de Salud por intoxicación alcohólica durante el feriado correspondiente a la Nochebuena y la Navidad 2025.

De acuerdo con el reporte consolidado por la Dirección de Centros Hospitalarios del SNS que dirige Yocasta Lara, los casos fueron registrados en hospitales ubicados en diferentes puntos del país, incluyendo centros de Santo Domingo y del interior, lo que evidencia una situación de alcance nacional.

Lara calificó el hecho como altamente preocupante, al tratarse de niños, niñas y adolescentes expuestos a un riesgo grave para su salud y su integridad física.

“La intoxicación alcohólica en menores de edad es un evento totalmente prevenible. Como sociedad debemos reforzar la supervisión adulta y garantizar entornos seguros para nuestros niños y adolescentes, especialmente durante celebraciones familiares”, expresó.

Explicó que, conforme a los protocolos establecidos, todos los casos fueron notificados de manera inmediata a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Salud Pública, Procuraduría y organismos de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, a fin de que se realicen las investigaciones y acciones correspondientes.

Asimismo, reiteró el compromiso del Servicio Nacional de Salud de continuar fortaleciendo la vigilancia, notificación oportuna y la atención integral en la Red Pública, al tiempo que llamó a madres, padres y tutores a asumir una conducta responsable para evitar que menores tengan acceso a bebidas alcohólicas.

Resaltó que el consumo de alcohol en edades tempranas puede provocar consecuencias severas e incluso irreversibles, por lo que insistió en la prevención y la corresponsabilidad familiar y comunitaria como pilares fundamentales para proteger la salud de la niñez dominicana.