Abinader resalta impacto cultural de la Feria Regional del Libro y exhorta al Cibao a disfrutarla

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, realizó un recorrido por la Feria Regional del Libro Santiago 2026, donde destacó la magnitud del evento y llamó a toda la población del Cibao a visitar esta importante celebración cultural.

Durante su visita al Gran Teatro del Cibao, el mandatario recorrió los distintos pabellones, incluyendo el Pabellón Regional, que reúne representación de las 14 provincias del Cibao, además de las áreas de librerías, editoriales, cómic, infantil, artesanía, gastronomía, identidad y ciudadanía.

Abinader afirmó que esta feria representa el regreso de una tradición cultural que había sido suspendida por más de dos décadas, destacando que esta edición se ha convertido en la más grande celebrada en Santiago y toda la región del Cibao.

“Aquí hay un pedacito de cada provincia del Cibao”, expresó el presidente, al señalar que cada espacio refleja la diversidad cultural de provincias como Samaná, Duarte, Puerto Plata, La Vega, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Espaillat, Valverde, entre otras.

El jefe de Estado felicitó al Ministerio de Cultura por impulsar esta iniciativa y aseguró que esta feria representa una sorpresa muy positiva para él, por el nivel de organización, participación y el impacto que genera en la promoción de la lectura y la cultura en toda la región.

En ese contexto, instruyó al Ministerio de Cultura a garantizar la realización anual de esta feria en Santiago, como parte de la política de descentralización cultural y fortalecimiento del acceso a la lectura en todo el territorio nacional.

Durante el recorrido, Abinader también compartió con estudiantes de la escuela primaria Japón de Hato del Yaque y del centro experimental Emilio Prud’Homme, a quienes motivó a cultivar la persistencia, la disciplina y el hábito de la lectura como base fundamental para alcanzar el éxito.

La feria se desarrolla del 20 al 26 de abril con más de 250 actividades, entre presentaciones de libros, talleres, paneles, recitales, exposiciones y espectáculos artísticos, proyectando una asistencia superior a las 120 mil personas, consolidándose como uno de los principales eventos culturales del país.