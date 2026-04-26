Grupo Popular fortalece su crecimiento y aprueba aumento de capital en Asamblea de Accionistas 2026

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El Grupo Popular, S. A. celebró su Asamblea General Extraordinaria – Ordinaria Anual de Accionistas 2026, donde presentó los resultados financieros alcanzados durante el ejercicio 2025 y reafirmó su compromiso con el desarrollo económico, social y medioambiental del país.

Durante la primera sesión, correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria, los accionistas aprobaron el aumento del capital social autorizado de RD$30,000 millones a RD$35,000 millones, así como la modificación de los estatutos sociales, como parte de la estrategia de fortalecimiento patrimonial de la organización.

Posteriormente, en la Asamblea General Ordinaria Anual, se aprobaron el informe de gestión del Consejo de Administración, los estados financieros auditados, el informe del comisario de cuentas, la distribución de utilidades y el presupuesto correspondiente al ejercicio 2026.

De izquierda a derecha, en primera fila, los señores Álex Pimentel M., Manuel E. Tavares S., Cynthia T. Vega, Manuel Grullón Hernández, Alejandro Santelises y Adriano Bordas.

De izquierda a derecha, en segunda fila, los señores José Armando Bermúdez Madera, Dolores Pozo Perelló, Marcial M. Najri C., Pedro G. Brache, Práxedes J. Castillo Báez, María Jesús Fernández de Schad, Erich Schumann y Rafael A. Del Toro G.



El presidente ejecutivo del grupo, René Grullón F., explicó que estos resultados reflejan una estrategia basada en la transformación digital, innovación, sostenibilidad, inclusión financiera y diversificación del ecosistema de negocios, orientada a generar valor a largo plazo para clientes y accionistas.

Asimismo, anunció que a finales de 2025 el Consejo de Administración aprobó un nuevo plan estratégico enfocado en diversificar las fuentes de crecimiento, fortalecer su presencia en ecosistemas de alto potencial y mantener una rigurosa disciplina de capital con visión intergeneracional.

Manuel A. Grullón

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración, Manuel A. Grullón, informó que al cierre de 2025 los activos totales consolidados del Grupo Popular ascendieron a RD$1,119,480 millones, lo que representa un crecimiento de 11.7 %, mientras que la cartera de préstamos neta alcanzó RD$656,800 millones.

Los accionistas conocieron y aprobaron el presupuesto correspondiente al ejercicio 2026, alineado con la estrategia de crecimiento y sostenibilidad del grupo.

Además, los depósitos consolidados se situaron en RD$777,522 millones, los fondos patrimoniales llegaron a RD$208,516 millones, y las utilidades netas consolidadas alcanzaron RD$34,783 millones, luego del pago de más de RD$11,284 millones en Impuesto sobre la Renta.

Entre las filiales, el Banco Popular Dominicano alcanzó activos por RD$929,748 millones, mientras la AFP Popular consolidó su liderazgo con 1.6 millones de afiliados. También destacaron los avances de Qik Banco Digital, que superó los 800,000 clientes, así como el crecimiento de AZUL, AVANCE, AFI Popular, Fiduciaria Popular e Inversiones Popular.

En el plano internacional, Popular Bank Ltd., filial en Panamá, mantuvo un desempeño sólido con activos por US$1,786 millones y utilidades netas de US$51 millones, fortaleciendo la presencia regional del grupo financiero.

Finalmente, los accionistas aprobaron nuevas ratificaciones e incorporaciones en el Consejo de Administración, reforzando la gobernanza corporativa de la entidad y consolidando una estructura orientada a seguir liderando la transformación del sistema financiero dominicano.