SNS ordena iniciar rescisión de contratos vinculados a servicios médicos en hospitales públicos

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) dispuso un plazo de 15 días para que los hospitales públicos del país inicien el proceso de rescisión de contratos de comodato relacionados con servicios médicos y equipos tecnológicos utilizados en distintas áreas de atención sanitaria.

La disposición está contenida en la Resolución No. 33, emitida el pasado 23 de abril de 2026 por la Dirección Ejecutiva del SNS, encabezada por el doctor Julio César Landrón, como parte de un proceso de revisión de acuerdos existentes bajo el marco de las compras públicas.

La medida afecta contratos vinculados a servicios como laboratorios clínicos, imágenes diagnósticas, diálisis y hemodiálisis, en los cuales empresas privadas participan mediante esquemas de alianzas con hospitales públicos.

El documento instruye a los Servicios Regionales de Salud y a las direcciones hospitalarias a remitir evidencias de haber iniciado el proceso de revocación dentro del plazo establecido por la institución.

Asimismo, la resolución prohíbe la firma de nuevos contratos de comodato relacionados con la adquisición, instalación o uso de equipos médicos, insumos e infraestructuras dentro de la red pública de salud.

Especialistas del sector salud han advertido que una interrupción apresurada de estos acuerdos podría afectar servicios esenciales para miles de pacientes, especialmente aquellos que dependen diariamente de análisis clínicos, estudios especializados y tratamientos renales.

El SNS también estableció el uso obligatorio de los equipos entregados por la institución, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones o adquiridos mediante procesos de compras públicas, prohibiendo su traslado o desinstalación sin autorización administrativa previa.