Salud Pública clausura fábrica de lácteos en Santiago por violaciones sanitarias

Bartolo García

Santiago.– El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Provincial de Salud Santiago I, dispuso el cierre preventivo de la fábrica de productos lácteos Hacienda, ubicada en el sector Cuesta Colorada, debido al incumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

La medida fue tomada luego de que los propietarios hicieran caso omiso a varias notificaciones emitidas por las autoridades sanitarias, en las que se les exigía corregir deficiencias relacionadas con la infraestructura y el manejo de los alimentos.

Según los reportes oficiales, el establecimiento habría estado operando durante al menos tres años sin cumplir adecuadamente con los requerimientos sanitarios establecidos por las normativas de salud pública.

El operativo de clausura fue realizado con el apoyo de representantes legales y agentes de la Policía Nacional, quienes acompañaron al personal técnico durante la intervención de la planta.

El encargado del Departamento de Salud Ambiental, Rafael Polanco, explicó que las condiciones de higiene observadas representaban un riesgo para los consumidores, especialmente por tratarse de productos de consumo masivo.

“De manera preventiva procedimos a detener la producción hasta que se corrijan todas las irregularidades detectadas, para evitar posibles brotes de enfermedades gastrointestinales”, expresó el funcionario.

Las autoridades reiteraron que el establecimiento permanecerá cerrado hasta que los propietarios implementen las medidas correctivas exigidas por el Ministerio de Salud Pública y cumplan con las condiciones sanitarias requeridas para operar.