Abinader regresa al país tras agenda internacional y retoma labores en el Palacio Nacional

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader regresó este jueves a la República Dominicana luego de agotar una intensa agenda oficial en Panamá y Guyana, reintegrándose de inmediato a sus labores en el Palacio Nacional.

El jefe de Estado salió desde Guyana a las 12:46 de la tarde y llegó a la sede del Gobierno a las 3:30 p.m., donde retomó sus actividades administrativas y la atención de los asuntos prioritarios de la gestión pública.

Durante su primera parada en Panamá, Abinader participó como orador principal en el Congreso Mundial de Zonas Francas, donde presentó a la República Dominicana como un destino competitivo para atraer inversiones en manufactura, tecnología y logística.

Asimismo, sostuvo una reunión bilateral con el presidente panameño José Raúl Mulino, además de encabezar encuentros con empresarios locales orientados a fortalecer las exportaciones y ampliar el intercambio comercial entre ambas naciones.

Posteriormente, el mandatario se trasladó a Georgetown, Guyana, donde fue recibido con honores militares por el primer ministro Mark Phillips y el canciller Hugh Todd, antes de participar en una recepción oficial ofrecida por el presidente guyanés Mohamed Irfaan Ali.

En la jornada final de su visita, Abinader sostuvo una reunión bilateral ampliada con las autoridades de Guyana y encabezó la firma de un nuevo acuerdo de cooperación enfocado en la exploración petrolera y el fortalecimiento de la seguridad energética entre ambos países.

Durante la agenda internacional, el presidente estuvo acompañado en Panamá por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro. En Guyana le acompañaron el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, y el embajador dominicano en ese país, Ernesto Torres Pereyra.