Coral Hospitality Corp anuncia apertura del Holiday Inn Puerto Plata en Cofresí

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– Coral Hospitality Corp presentó oficialmente el nuevo Holiday Inn Puerto Plata, cuya apertura está programada para el próximo 20 de este mes, consolidando así su estrategia de expansión dentro del sector hotelero dominicano.

El hotel estará ubicado en la zona de Cofresí, Puerto Plata, uno de los destinos turísticos con mayor dinamismo y potencial de crecimiento de la región norte, fortaleciendo la oferta de hospedaje en una de las áreas de mayor movimiento turístico del país.

La presentación se realizó durante un encuentro especial con representantes de la prensa, empresarios y aliados estratégicos, donde también se compartió la visión de crecimiento y fortalecimiento que impulsa actualmente Coral Hospitality Corp dentro de la industria turística nacional.

El director corporativo de Mercadeo y Ventas, Ramón Tejeda, destacó que esta apertura representa un paso estratégico para la consolidación del grupo hotelero y reafirma la confianza de la empresa en el potencial turístico de Puerto Plata y de la República Dominicana.

“Esta apertura reafirma nuestra confianza en Puerto Plata, en el crecimiento del turismo dominicano y en la capacidad del país para seguir atrayendo inversiones respaldadas por marcas internacionales de gran prestigio”, expresó Tejeda.

Asimismo, señaló que la región norte atraviesa uno de sus mejores momentos turísticos en años, impulsada por el fortalecimiento de la conectividad aérea, el crecimiento del turismo de cruceros y el renovado interés de inversión en destinos estratégicos.

Durante la actividad, Coral Hospitality Corp también anunció la próxima apertura del DoubleTree by Hilton Punta Cana, prevista para septiembre de este año, además de resaltar el posicionamiento alcanzado por el Embassy Suites by Hilton Santo Domingo y el crecimiento sostenido de Xeliter Service Residences.

Con estas nuevas inversiones, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo turístico del país, apostando por proyectos alineados con las nuevas tendencias del mercado internacional y fortaleciendo la oferta hotelera de República Dominicana.