SNS inaugura remozamiento Hospital Municipal Felipe J. Achecar en Pimentel

Pimentel, Duarte.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) inauguró el remozamiento del Hospital Municipal Felipe J. Achecar, ubicado en el municipio Pimentel, provincia Duarte, con el objetivo de fortalecer la red de servicios y garantizar mejores condiciones de atención para su población estimada de más de 19,000 habitantes.

El hospital fue intervenido con una inversión total de RD$ 98,572,307.42, incluyendo adecuación estructural de áreas y renovación de equipamiento médico. La intervención comprendió consultorios polivalentes, consultorio ginecológico, consultorio odontológico, área de vacuna, Rayos X, sonografía, laboratorio, sala de partos, área neonatal equipada con tres cunas y una incubadora, 12 camas de internamiento, sala de esterilización, quirófano, farmacias, estaciones de enfermería, zonas de descanso y maternidad.

Asimismo, el área de Emergencias fue renovada con mejoras de infraestructura, climatización y señalización.

Durante el acto inaugural, el director ejecutivo del SNS, doctor Mario Lama, resaltó la transformación que vive laRed Pública a nivel nacional, indicando que la provincia Duarte ha sido parte de ese proceso de fortalecimiento continuo.

“En la provincia Duarte tenemos ocho hospitales y lo que hoy es el Ministerio de Salud inició como una secretaría en el 1905, hace 120 años. Cuando nosotros llegamos encontramos 191 hospitales en agosto del 2020; de esos, el 54 % estaba en pésimas condiciones. Al día de hoy más de 90 hospitales han sido transformados, remozados, equipados y fortalecidos con recursos humanos, y hoy rompemos récord de producción de servicios en todos los renglones más importantes: récord de cirugía, en imágenes, en laboratorio, en asistencia de emergencias y en consulta”.

La mesa de honor estuvo encabezada por el doctor Lama, junto a la gobernadora provincial, Xiomara Cortés; el senador Franklin Romero, el alcalde municipal de Pimentel, Noel Abreu; el director regional de Salud, doctor Rafael de Jesús Rodríguez y el director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba; además de personal médico y administrativo del centro.

El remozado centro de salud se suma a la mejora de la infraestructura sanitaria regional, fortaleciendo la atención materno-infantil, diagnóstica y de emergencias, contribuyendo a reducir traslados y a garantizar servicios oportunos, humanizados y cercanos a la población.