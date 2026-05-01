Cibao FC vuelve a semifinales y se mide a Pantoja en duelo clave de la LDF

Santiago de los Caballeros.– El Cibao FC disputará este sábado su novena semifinal en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), cuando enfrente al Club Atlético Pantoja en un partido programado para las 4:00 de la tarde en el estadio Panamericano, en un torneo dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

El equipo naranja llega a esta instancia con una destacada trayectoria, tras haber alcanzado la final en siete de sus ocho semifinales anteriores, acumulando cinco títulos de campeón, incluyendo una racha reciente de cuatro coronas consecutivas.

La primera vez que ambos equipos se enfrentaron en semifinales fue en 2016, cuando Cibao FC logró avanzar tras ganar un partido y empatar el otro, aunque posteriormente cayó en la final ante el Club Barcelona.

En 2017, los cibaeños no lograron superar la ronda al perder en penales frente al Atlántico FC, pero en 2018 se reivindicaron al vencer a Pantoja en semifinales y luego conquistar el campeonato.

Durante el 2019, el conjunto naranja disputó dos semifinales debido al formato de apertura y clausura, logrando imponerse ante Moca FC y Atlético Vega Real, consolidando su presencia como uno de los equipos más consistentes del torneo.

En 2020, marcado por la pandemia, quedaron fuera en semifinales ante Delfines del Este, pero retomaron su dominio en 2021 al vencer nuevamente a Pantoja y coronarse campeones frente a Vega Real.

La racha positiva continuó en 2022 y 2023, eliminando a Moca FC y Atlántico FC respectivamente, para luego levantar el trofeo en ambas temporadas, reafirmando su hegemonía en el fútbol dominicano.

En la actual campaña, Cibao FC terminó como líder de la liguilla con 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y una sola derrota, mientras que Pantoja clasificó en la cuarta posición con 19 unidades.

El conjunto dirigido por Junior Scheldeur llega con una ofensiva sólida encabezada por Rivaldo Correa y Ángel Pérez, ambos con 10 goles, mientras que Pantoja apuesta a su goleador Louka Bertran, quien lidera con 14 tantos, en un enfrentamiento que promete intensidad y alto nivel competitivo.

Con información de Tuto Tavárez