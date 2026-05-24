George Russell conquista la pole en Canadá tras intensa batalla en clasificación

Bartolo García

Montreal, Canadá.– George Russell se quedó con la pole position del Gran Premio de Canadá luego de una intensa sesión de clasificación en la que el piloto británico de Mercedes marcó un tiempo de 1:12.578 en su último intento de la Q3.

Russell aprovechó al máximo la última vuelta de la jornada para superar a su compañero de equipo, el joven italiano Kimi Antonelli, quien terminó apenas a 68 milésimas del mejor registro en una clasificación dominada por Mercedes de principio a fin.

La primera fase de la clasificación estuvo liderada precisamente por Antonelli, quien registró 1:13.380, dejando detrás a pilotos como Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton y el propio Russell, considerado uno de los favoritos del fin de semana en Montreal.

Sin embargo, la Q1 también dejó importantes sorpresas con la eliminación de varios pilotos destacados, entre ellos Fernando Alonso y Sergio “Checo” Pérez, quienes no lograron avanzar a la siguiente ronda pese a las expectativas generadas tras la Sprint Qualy.

Durante la carrera sprint previa, la tensión aumentó dentro de Mercedes cuando Antonelli intentó adelantar a Russell en la curva 1 del circuito Gilles Villeneuve, terminando fuera de pista luego de una maniobra que provocó molestia en el joven piloto italiano.

Más adelante, Antonelli volvió a cometer un error en la curva 8 al intentar otra maniobra agresiva, situación que permitió a Lando Norris superarlo momentáneamente y generó fuertes reclamos por radio, obligando incluso al jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, a intervenir para calmar al piloto de 19 años.

Con la pole de Russell y el gran rendimiento mostrado por Mercedes, el Gran Premio de Canadá promete una nueva batalla al límite, con una parrilla competitiva y varios pilotos buscando aprovechar cualquier oportunidad en una carrera que se anticipa intensa desde la primera vuelta. #eljacaguero