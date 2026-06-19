SNS inaugura primera unidad de cirugía intrauterina del país; bebés podrán ser operados antes de nacer de forma gratuita

Santo Domingo.-El Servicio Nacional de Salud (SNS) dejó inaugurada la Unidad de Medicina Materno Fetal y Terapia Fetal en la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, un centro pionero que permitirá realizar cirugías a bebés dentro del vientre materno para corregir condiciones que pudieran comprometer su vida antes de nacer.

La nueva unidad, ubicada en el Hospital Materno Infantil Doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, marca un antes y un después en la atención de embarazos de alto riesgo en República Dominicana, al incorporar servicios de diagnóstico prenatal avanzado, seguimiento multidisciplinario y terapias fetales especializadas que hasta ahora solo estaban disponibles en centros privados altamente especializados en el país así como en el extranjero.

Durante el acto de corte de cinta, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que se trata de una unidad única en la Red Pública de Salud del país y en gran parte de la región, equipada para realizar procedimientos de terapia fetal y cirugías intrauterinas que ofrecen nuevas oportunidades de vida a cientos de bebés.

“Esta unidad permitirá realizar cirugías intrauterinas, una innovación que representa un paso trascendental para nuestro país. Ofrece una oportunidad a las familias y a las madres cuyos bebés presentan algún tipo de malformación o lesión durante el embarazo, permitiendo intervenir quirúrgicamente sin necesidad de interrumpir la gestación”, afirmó.

Landrón explicó que estas intervenciones aumentan significativamente las probabilidades de supervivencia de los fetos y permiten corregir de manera temprana diversas condiciones médicas, mejorando su pronóstico y calidad de vida desde antes del nacimiento.

Asimismo, garantizó el respaldo institucional para asegurar la sostenibilidad y el fortalecimiento de los servicios que ofrecerá la unidad.

“Ninguna familia ni ningún embarazo está exento de enfrentar situaciones de esta naturaleza. Por eso, nos comprometemos a brindar todo el apoyo necesario para que esta unidad beneficie a quienes requieran estos servicios”, expresó.

De igual manera, el especialista en Medicina Materno Fetal y Cirugía Fetal, doctor Ramiro Jesús Díaz, quien dirigirá la nueva área, calificó la apertura de la unidad como uno de los avances más importantes de la medicina dominicana en los últimos años, al poner al alcance de la población procedimientos que anteriormente obligaban a las familias a buscar atención fuera del país.

El especialista recordó que muchos pacientes debían trasladarse al extranjero para acceder a estos tratamientos, enfrentando costos que oscilaban entre los 50 mil y 80 mil dólares y ahora esos procedimientos podrán realizarse de manera gratuita dentro de la Red Pública de Salud.

De igual forma, las autoridades destacaron que la unidad ofrecerá atención integral desde el diagnóstico hasta el seguimiento posterior al nacimiento, mediante un equipo multidisciplinario altamente especializado y el apoyo de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y otros centros de referencia nacional.

La nueva área está preparada para atender casos de alteraciones anatómicas fetales, embarazos múltiples complicados, anemia fetal, infecciones congénitas y otras patologías de alta complejidad. Los pacientes serán referidos desde las primeras semanas de gestación para recibir evaluación especializada y tratamiento oportuno según cada condición.

La unidad inicia sus operaciones con tecnología de última generación en ultrasonografía especializada, procedimientos mínimamente invasivos y acceso a estudios avanzados como resonancia magnética fetal, herramientas que permitirán diagnósticos más precisos y mejores resultados clínicos.

El equipo está integrado por especialistas en Medicina Materno Fetal, Cirugía Fetal, Obstetricia de Alto Riesgo, Neonatología, Cirugía Pediátrica, Cardiología Pediátrica, Genética Médica, Radiología Pediátrica, Anestesiología Obstétrica, Psicología Perinatal y personal de enfermería especializado.