SNS garantiza que hospitales públicos ofrecen atención segura a la población

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, reafirmó que los hospitales públicos del país son espacios seguros para la ciudadanía, destacando que las autoridades continúan trabajando para garantizar condiciones adecuadas de atención en todos los centros de la red hospitalaria.

El funcionario explicó que desde el SNS se desarrollan acciones permanentes orientadas a fortalecer la seguridad y el bienestar de pacientes, familiares y del personal médico que labora en los hospitales del sistema público de salud.

Landrón expresó que la institución mantiene el compromiso de ofrecer servicios médicos con calidad y en un ambiente adecuado para la población dominicana. “Queremos que la población tenga la plena seguridad de que nuestros hospitales son espacios de atención, protección y servicio”, manifestó.

Asimismo, señaló que en cada centro hospitalario de la red pública existe un compromiso institucional de brindar asistencia médica con respeto, responsabilidad y eficiencia, priorizando siempre el bienestar de los pacientes.

El titular del SNS también indicó que la institución mantiene coordinación constante con los organismos correspondientes para reforzar las medidas de seguridad dentro de los hospitales, como parte de las estrategias destinadas a garantizar servicios de salud confiables.

En ese sentido, reiteró que los ciudadanos pueden acudir sin temor a sus citas médicas, consultas o procedimientos en cualquiera de los hospitales del sistema público, donde se procura ofrecer atención oportuna en condiciones adecuadas.

Finalmente, Landrón destacó el esfuerzo y dedicación del personal médico, de enfermería y administrativo, quienes trabajan diariamente con vocación de servicio para atender a la población y contribuir al fortalecimiento del sistema de salud pública del país.

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