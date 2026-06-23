SNS fortalece servicios de salud en Dajabón con nuevos centros y remozamiento hospitalario

Bartolo García

DAJABÓN. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) entregó este sábado completamente remozados los Centros de Primer Nivel de Atención (CPN) Trinitaria y Mariano Cestero, en el municipio de Restauración, e inició los trabajos de remozamiento del Hospital Municipal Ramón Adriano Villalona, en Loma de Cabrera, como parte de las acciones para fortalecer la atención médica en la zona fronteriza.

Durante el acto, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que la atención primaria continúa siendo una prioridad para el Gobierno, al garantizar espacios dignos, modernos y equipados para ofrecer servicios oportunos a la población. Las intervenciones en ambos centros representaron una inversión superior a los RD$29 millones, beneficiando directamente a más de 8,000 habitantes de la comunidad.

Landrón resaltó que los centros de salud, construidos originalmente en las décadas de 1970 y 1980, fueron rescatados y transformados para brindar atención las 24 horas, con consultorios, áreas de urgencias, vacunación, farmacia, enfermería y residencias médicas completamente acondicionadas y climatizadas.

Asimismo, recordó que por disposición del presidente Luis Abinader, los pacientes diagnosticados con hipertensión y diabetes recibirán gratuitamente sus medicamentos, mientras que las embarazadas tendrán acceso a vitaminas y ácido fólico, y los niños contarán con el esquema completo de vacunación.

Posteriormente, las autoridades dieron el primer palazo para dejar iniciados los trabajos de remozamiento del Hospital Municipal Ramón Adriano Villalona, una obra que contará con una inversión superior a los RD$263 millones, destinados tanto a infraestructura como a equipamiento médico y mobiliario especializado.

La renovación del hospital incluirá nuevas áreas quirúrgicas, salas de parto, unidad neonatal, consultorios, laboratorio, servicios de imágenes diagnósticas, odontología, farmacia y espacios administrativos. Con esta intervención, el SNS busca fortalecer la capacidad de respuesta del centro y garantizar una atención más eficiente y de calidad para los habitantes de Loma de Cabrera y comunidades cercanas de la provincia Dajabón.