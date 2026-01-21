SNS ejecuta remozamiento de plafones en hospital de la provincia Duarte

Bartolo García

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este martes que se encuentran en marcha trabajos de sustitución y remozamiento de plafones en el Hospital Ángel María Gatón, ubicado en la provincia Duarte, como parte de acciones correctivas para fortalecer la seguridad y calidad de las áreas asistenciales.

La institución explicó que estas medidas se adoptaron tras una supervisión realizada el pasado sábado por el director del SNS, Julio Landrón, quien recorrió distintas áreas del centro hospitalario para evaluar su estado operativo.

Durante el recorrido, Landrón instruyó el retiro inmediato de los plafones que presentaban daños visibles, así como el reacondicionamiento integral de las zonas afectadas, priorizando la protección de pacientes, personal médico y colaboradores administrativos.

El SNS detalló que, previo a la apertura escalonada de la segunda fase del hospital, se están realizando cambios y remozamientos en plafones que resultaron afectados por lluvias y filtraciones, como parte de un plan preventivo y correctivo.

Estas labores incluyen la revisión técnica de las áreas intervenidas, la sustitución de materiales dañados y la adecuación de los espacios conforme a los estándares establecidos para instalaciones de salud.

Asimismo, la entidad informó que el doctor Julio Landrón mantiene comunicación constante con los ingenieros responsables de la obra, a fin de dar seguimiento directo al avance y la calidad de los trabajos ejecutados.

En ese sentido, el titular del SNS instruyó a los encargados de la construcción a garantizar la culminación de las labores en condiciones óptimas, cumpliendo estrictamente con los criterios de calidad, seguridad y durabilidad requeridos.

Landrón también advirtió que, en caso de detectarse fallas atribuibles al proceso constructivo, se activará el régimen de consecuencias correspondiente, conforme a la normativa vigente.

El organismo de salud explicó que esta intervención forma parte de un programa de mantenimiento de rutina que contempla la revisión y adecuación de cualquier espacio del hospital que haya sufrido deterioro por condiciones climáticas adversas.

Dicho programa busca prevenir riesgos, prolongar la vida útil de la infraestructura y asegurar entornos hospitalarios funcionales y confiables para la prestación de servicios médicos.

El Hospital Ángel María Gatón es una de las obras priorizadas dentro del proceso de fortalecimiento de la Red Pública de Salud, por lo que el SNS ha reiterado su interés en garantizar su puesta en funcionamiento bajo condiciones adecuadas.

La institución señaló que estos trabajos no afectan la continuidad de los servicios que actualmente se ofrecen, ya que se realizan de manera planificada y por etapas.

El SNS reafirmó que mantiene una política de supervisión permanente en los centros de salud del país, con el objetivo de anticipar y corregir cualquier situación que pueda comprometer la seguridad de los usuarios.

Finalmente, el Servicio Nacional de Salud reiteró su compromiso con el acondicionamiento, mantenimiento y mejora continua de los establecimientos que integran la Red Pública, para asegurar una atención sanitaria oportuna, segura y en espacios dignos para toda la población.