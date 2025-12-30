Skye Parker da un paso clave hacia la élite del automovilismo mundial, la Fórmula 1

Skye Parker, joven piloto del equipo 3DUT y una de las promesas más destacadas del karting británico, está lista para llevar su carrera al siguiente nivel tras ser seleccionada para un exclusivo programa internacional de desarrollo de pilotos de alto rendimiento.

La adolescente fue elegida para formar parte del programa More than Equal, una iniciativa global e independiente del automovilismo que tiene como misión encontrar y desarrollar a la primera campeona mundial femenina de la Fórmula 1.

Al anunciar su primera cohorte de jóvenes pilotos esta semana, Skye Parker fue la única representante del Reino Unido seleccionada, integrándose a un grupo de seis talentos femeninos provenientes de Austria, Malasia, República Checa, Australia y Eslovaquia.

Todas las pilotos tienen edades comprendidas entre los 13 y los 14 años y han sido identificadas como deportistas con un potencial excepcional, por lo que recibirán apoyo especializado para maximizar su rendimiento dentro y fuera de la pista.

El programa adopta un enfoque similar al modelo olímpico de detección temprana de talentos, combinando ciencia, entrenamiento personalizado y acompañamiento integral en un entorno adecuado a la edad de las participantes.

Gracias a esta metodología, Skye contará con un respaldo estructurado que le permitirá prepararse como una de las jóvenes pilotos mejor formadas de su generación, mientras avanza de manera progresiva en la escalera del automovilismo internacional.

More than Equal fue cofundado por el expiloto británico de Fórmula 1 David Coulthard, ganador de 13 Grandes Premios, quien ha sido una de las voces más influyentes en la promoción de este ambicioso proyecto.

Coulthard expresó que el lanzamiento del programa marca el inicio de una nueva era para las jóvenes pilotos, destacando que se trata de una propuesta diseñada específicamente teniendo en cuenta la edad y el género de las participantes.

“El grupo formará parte de un programa con entrenadores especializados que las acompañarán en su trayectoria y las ayudarán a maximizar su potencial. Es un momento sumamente emocionante para el automovilismo”, afirmó el ex piloto de F1.

Para Skye, la selección representa una oportunidad única. La joven piloto espera con entusiasmo el primer campamento de entrenamiento y evaluación del programa, que se celebrará este fin de semana en el prestigioso Wurz Center, en Saalfelden, Austria.

Este centro es considerado uno de los mejores circuitos de pruebas del mundo y servirá como escenario para evaluar habilidades técnicas, físicas y mentales de las jóvenes seleccionadas.

El ingreso de Skye al programa refuerza su proyección internacional y consolida el excelente trabajo que ha venido realizando en el karting, disciplina en la que ha cosechado importantes logros en los últimos años.

Además, su selección envía un mensaje inspirador a niñas y adolescentes interesadas en el automovilismo, demostrando que el talento femenino puede abrirse camino en una disciplina históricamente dominada por hombres.

Familiares, entrenadores y seguidores han expresado su orgullo por este nuevo paso en la carrera de Skye Parker, confiados en que su dedicación y disciplina la llevarán a cumplir grandes metas.

Con esta oportunidad, Skye Parker inicia una etapa decisiva en su trayectoria deportiva, en un camino que podría acercarla, algún día, al máximo sueño del automovilismo mundial: la Fórmula 1.

Con información de AFP