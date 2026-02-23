Sistema eléctrico nacional se recupera de forma gradual tras falla mayor en red de transmisión

Bartolo García

Las autoridades del sector eléctrico de la República Dominicana informaron este lunes que el servicio de energía ha sido recuperado en aproximadamente un 35 %, luego de registrarse una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

El evento ocurrió alrededor de las 10:50 de la mañana, cuando se produjo un disparo del interruptor de la línea de transmisión de 138 kilovoltios Hainamosa–Villa Duarte, generando una interrupción generalizada del suministro eléctrico.

La información fue ofrecida durante una rueda de prensa realizada en el Centro de Control de Energía de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que desde el primer minuto de ocurrida la falla se activaron los protocolos de emergencia establecidos para el SENI, con el objetivo de restablecer el servicio de manera rápida y ordenada.

Santos expresó su pesar por los inconvenientes ocasionados a la población y aseguró que las autoridades están dando máxima prioridad a la normalización del sistema energético nacional.

“Lamentamos el efecto sobre la población, que es siempre el principal objetivo de las autoridades, y estamos aquí para demostrar que esta situación está siendo atendida con toda la seriedad necesaria”, afirmó el funcionario.

El ministro indicó que la respuesta continua de las instituciones del sector permitirá lograr la reposición total del servicio de manera progresiva en las distintas regiones del país.

Asimismo, resaltó que los servicios esenciales como hospitales, acueductos, aeropuertos y sistemas de transporte masivo han mantenido operaciones gracias a sus sistemas de respaldo energético.

Santos agregó que la red de transporte urbano continúa funcionando y que un porcentaje significativo de los semáforos en las principales intersecciones ya se encuentra operativo.

Las autoridades aseguraron que estos servicios seguirán integrándose al sistema conforme se estabilice completamente la red de transmisión y generación.

En el encuentro participaron también el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras; y el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini.

El ministro adelantó que, una vez se complete el restablecimiento total del sistema, se activarán los procedimientos técnicos de investigación para determinar con precisión las causas de la falla.

Finalmente, las autoridades reiteraron que mantendrán informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales sobre cada avance en el proceso de recuperación del servicio eléctrico nacional.