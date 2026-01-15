Sistema de Abastecimiento de agua potable Villa Hortensia presenta avance de 80 por ciento

Santiago, RD.- En un ochenta por ciento avanza la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en Villa Hortensia al suroeste de la ciudad, obra que ejecuta la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), a un costo de alrededor de 67 millones 500 mil pesos.

El proyecto que beneficiará a más de 2,500 residentes en ese sector y zonas aledañas contempla redes de distribución de tres pulgadas y una tubería de impulsión de seis pulgadas, las cuales han sido instaladas en un cien por ciento.

Asimismo, estipula la construcción de una estación de bombeo que permitirá mejorar el suministro en esa zona topográficamente accidentada, la cual se encuentra en un 80 por ciento de ejecución.

El director general de la institución, ingeniero, Andrés Cueto, señaló que la obra también conlleva una cisterna en el punto más bajo para bombear directamente a la red a través de una tubería de 6 pulgadas para que pueda llegar el agua a los puntos más altos del sector.

Cueto reiteró su compromiso con la mejora constante de los sistemas de agua potable de Santiago.