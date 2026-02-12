Sistema 911 coordina respuesta ante incendio en fábrica de plástico en Bajos de Haina

San Cristóbal. – El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 coordinó la asistencia ante un incendio de gran magnitud registrado en una fábrica dedicada a la producción de artículos plásticos, ubicada en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

Al momento del incidente, el personal se encontraba laborando en la planta y fue evacuado de manera oportuna, sin que hasta el momento se hayan reportado personas afectadas.

Para la atención del evento se desplegaron dos ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), tres unidades de la Policía Nacional, once unidades del Cuerpo de Bomberos, integradas por equipos del municipio Bajos de Haina y otros municipios de la zona, así como dos unidades del equipo de Drones del 911. Además, fue notificado el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

Las unidades del Cuerpo de Bomberos continúan las labores de combate al fuego y control del siniestro, mientras el equipo de Drones del 911 brinda apoyo en la evaluación aérea y el monitoreo de la situación, a fin de facilitar la toma de decisiones operativas en el terreno.

El Sistema 911 destaca el compromiso de los equipos de respuesta involucrados en estos eventos y exhorta a la ciudadanía a ceder el paso a los vehículos de emergencia para facilitar una atención eficiente.