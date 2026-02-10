SISALRIL informa aumento de cobertura para atenciones médicas por accidentes de tránsito

Santo Domingo, R.D.– La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) informó el aumento de la cobertura de accidentes de tránsito en el Seguro Familiar de Salud y la entrada en vigor de otras disposiciones, tras el ajuste anual del Salario Mínimo Nacional (SMN) implementado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).



El nuevo límite de cobertura para atenciones médicas derivadas de accidentes de tránsito asciende a RD$1,393,380.00, brindando mayor respaldo económico a los afiliados ante este tipo de eventualidades.



Mediante una circular, la institución también notificó a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que el nuevo salario de referencia para el tope de cotización en el Régimen Contributivo se fija en RD$23,223.00. Este valor servirá de base para calcular los aportes al Seguro Familiar de Salud, Riesgos Laborales y el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia.



Este ajuste establece el límite máximo de la cuota moderadora variable que los afiliados deberán asumir por servicios en el Plan Básico de Salud, asegurando que los cobros a los usuarios se mantengan dentro de los límites legales establecidos por la Ley 87-01.



Además, la SISALRIL actualizó el Capital Mínimo requerido para que las ARS puedan operar en el sistema, estableciendo un nuevo monto de RD$92,892,000.00, equivalente a 4,000 salarios mínimos.



En el documento, dirigido a las ARS, al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), la institución instruyó a las ARS, cuyo Capital resulte inferior al monto mínimo establecido a realizar el incremento correspondiente, dentro de un plazo de tres meses, contado a partir del 01 de febrero del año 2026.