Sisalril asegura nuevo per cápita fortalecerá la equidad en el Seguro Familiar de Salud

Bartolo García

Santo Domingo.– La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) afirmó que la implementación del per cápita diferenciado busca fortalecer la equidad y sostenibilidad del Plan Familiar de Salud (PFS), garantizando una distribución más justa de los recursos destinados a los afiliados.

Las licenciadas Kenia Mena y Yesenia Díaz, entrevistadas en el programa Sociedad y Seguridad Social, explicaron que este mecanismo de pago, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social mediante la resolución 624-02 y vigente desde mayo de 2026, ajusta los pagos a las ARS según el riesgo de salud por edad y sexo de cada afiliado.

Indicaron que el nuevo modelo permitirá destinar mayores recursos a pacientes más vulnerables, como adultos mayores, mujeres en edad productiva y niños, corrigiendo las distorsiones del esquema anterior, donde algunas prestadoras priorizaban afiliados de menor costo médico.

“Ahora los recursos irán a quienes más necesitan los servicios de salud sin que el paciente ni el Gobierno tengan que aportar más dinero”, señalaron las especialistas, al destacar que la distribución será monitoreada mensualmente a través de los fondos administrados por la Tesorería de la Seguridad Social.

Las representantes de Sisalril también resaltaron los avances logrados con la Ley 87-01, indicando que la cobertura de salud pasó de apenas un 8 % o 10 % de la población a alcanzar actualmente cerca del 97 % de los dominicanos, incluyendo la protección de toda la familia mediante el Plan Familiar de Salud.

Asimismo, señalaron que se han producido importantes mejoras en las coberturas médicas, incluyendo el aumento de tratamientos contra el cáncer de uno a dos millones de pesos, ampliación de cobertura para trasplantes renales, recién nacidos y aumento en beneficios de medicamentos, que pasaron de RD$3,000 a RD$12,000.

Finalmente, Sisalril reiteró que el sistema aún enfrenta retos importantes y que el país necesita una reforma profunda a la Ley de Seguridad Social para adecuarla a las necesidades actuales. También exhortó a los afiliados a reclamar sus derechos ante la DIDA o solicitar reembolsos cuando se produzcan cobros indebidos por servicios ya incluidos dentro del catálogo del Plan Básico de Salud.