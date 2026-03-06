SISALRIL analiza nuevo modelo de financiamiento para fortalecer el sistema de salud

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales realizó la tercera edición de “Aula SISALRIL”, un espacio académico destinado a analizar el nuevo modelo de per cápita diferenciado aplicado en el sistema dominicano de seguridad social.

El encuentro se desarrolló bajo el tema “Modelo de per cápita diferenciado y su vínculo con los principios y derechos de la Seguridad Social”, con la participación de especialistas y expertos del área.

Durante la jornada se analizaron los principales aspectos del nuevo esquema de redistribución de recursos a las Administradoras de Riesgos de Salud, aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social.

Este modelo introduce un mecanismo de equilibrio financiero que busca proteger la sostenibilidad del Seguro Familiar de Salud a largo plazo.

El sistema asigna recursos a las ARS tomando en cuenta el perfil de riesgo de los afiliados según variables como edad y sexo.

Las autoridades aclararon que la implementación de este modelo no modifica los beneficios actuales del Plan Básico de Salud ni afecta el acceso a los servicios médicos de los afiliados del Régimen Contributivo.

La actividad fue encabezada por el superintendente Miguel Ceara Hatton, quien reafirmó el compromiso institucional con el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

Durante su intervención, Ceara Hatton destacó la importancia de avanzar hacia un modelo más equitativo que garantice cobertura de salud a toda la población dominicana, especialmente a los sectores más vulnerables.

El evento contó con la participación de especialistas como los juristas Cristóbal Rodríguez y Jaime Rodríguez, así como del experto en seguridad social Arismendi Díaz y la directora de Gestión Actuarial de SISALRIL, Leticia Martínez.

Durante el encuentro también se desarrolló una sesión de preguntas y respuestas que permitió a los asistentes profundizar en los detalles técnicos del nuevo modelo.

“Aula SISALRIL” forma parte de las iniciativas educativas de la institución para promover el conocimiento y el debate sobre el funcionamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) entre especialistas, académicos y ciudadanos interesados.